Neue Dokumente zum Holocaust Ein Völkermord vor aller Augen

Es war ein langer Weg, bis sich Raul Hilbergs „The Destruction of the European Jews“ als Standardwerk etablierte. 1961 als Dissertation bei dem großen Politikwissenschaftler Franz Neumann („Behemoth“) erschienen, besticht das Buch durch seinen Quellenreichtum und den Fokus auf die Praxis von Diskriminierung und Ermordung. So wurde es zum Vorbild einer „entmythisierten“ Auseinandersetzung mit der Shoah, wie sie sich seit den 1980er Jahren und dem Sieg der „Funktionalisten“ über die „Intentionalisten“ bahnbrach.