Philosophin Catrin Misselhorn „Die KI ist kalt, sie liebt uns nicht“

Frau Misselhorn, wie oft unterhalten Sie sich mit einem Chatbot?

Sagen wir es so: aus beruflichen Gründen öfter als aus emotionalen.

Kann ein Chatbot eine emotionale Stütze sein?

Wir bezeichnen natürlich mit „Liebe“ alles Mögliche, auch Liebe zu Objekten. Das ist aber nur eine metaphorische Bezeichnung der Liebe, denn die Kernbedeutung des Liebesbegriffs kommt aus dem zwischenmenschlichen Bereich und beruht auf einer wechselseitigen Beziehung. Wir kümmern uns um unsere Partner, erkennen gegenseitig unsere Gefühle an und haben auch ganz bestimmte Bedürfnisse.

Dem „New York Times“-Redakteur Kevin Roose gestand die KI „Sydney“ ihre Liebe – und empfahl ihm, sich von seiner Frau zu trennen. Roose hat das alles andere als kaltgelassen.

Gefühle können die Gespräche natürlich schon auslösen, genauso wie wir manchmal Dinge sehen, die nicht da sind, oder uns vor einer harmlosen Spinne fürchten, obwohl wir wissen, dass sie keinerlei Bedrohung darstellt. Das heißt, diese Gefühle sind der Situation nicht angemessen. Die Aussagen der Chatbots entstehen auf einer rein statistischen Basis. Da stehen keine eigenen Gefühle dahinter. Sie sind also eine Gefühlssimulation.

Zur Person Catrin Misselhorn gilt als Vordenkerin im Bereich der KI-Philosophie und Roboterethik. Sie forschte und lehrte an der Universität Zürich, der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Universität Tübingen, bevor sie von 2012 bis 2019 Professorin für Wissenschafts- und Technikphilosophie an der Universität Stuttgart war. Seit 2019 lehrt die Philosophin an der Georg-August-Universität Göttingen. Misselhorn wurde 1970 in Stuttgart als Tochter eines Elektroingenieurs geboren. Neben ihrer Forschung hat die Philosophin zahlreiche Bücher geschrieben. 2018 erschien ihr Buch „Grundfragen der Maschinenethik" (Reclam), in dem sie Grundlagen für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz formuliert hat. Das Interview erschein zuerst im „Handelsblatt".

Eine KI, die mit mir spricht, ist doch etwas anderes als ein Insekt an der Wand.

KI nimmt eine Sonderstellung zwischen Mensch und Maschine ein. Das heißt, generative KI kann Gefühle relativ überzeugend simulieren und sie kann auch den Anschein erwecken, ein eigenständiger Akteur zu sein. Sie gibt Antworten, die neu und unvorhersehbar sind. Sie hat aber kein Bewusstsein. Menschen können sich also einbilden, eine zwischenmenschliche Beziehung mit einer KI zu führen. In Wirklichkeit besteht diese jedoch nicht, sondern ist einseitig.

Einsamkeit ist eine Volkskrankheit. KI könnte das Gefühl, allein zu sein, lindern, wie einige Studien zeigen.

Das ist für mich eine Frage des Menschenbilds. Kommt es gar nicht darauf an, dass da jemand sitzt, der meine Gefühle nachvollzieht? Reicht es mir, dass ich mich selber ausdrücken kann, brauche ich niemanden, der wirklich zuhört? Wenn ich höre, dass jemand seine Einsamkeit mithilfe eines Chatbots zu überwinden meint, macht mich das traurig. Man schuldet es doch sich selbst, dass die eigenen Gefühle von einem empathischen Gegenüber wahr- und ernst genommen werden.

KI-Modelle können laut Ihrer Forschung gar nicht empathisch sein. Was zeichnet menschliche Empathie denn aus?

Menschliche Empathie zeichnet sich durch drei Merkmale aus. Erstens: Gefühlskongruenz, also dass das Gegenüber die Gefühle wirklich mitempfindet. Zweitens Asymmetrie, das bedeutet, dass ich das Gefühl nur deshalb mitempfinde, weil der andere es hat. Und drittens Fremdbewusstsein, will heißen: Ich bin mir bewusst, dass es das Gefühl einer anderen Person ist. Nehmen wir an, ich sehe, wie ein Kind auf eine heiße Herdplatte fasst und sich verbrennt. Dann hätte ich eine empathische Schmerzempfindung, wüsste aber natürlich, dass ich das Gefühl zwar mitempfinde, es aber ursprünglich das Gefühl des Kindes ist. Das unterscheidet beispielsweise Empathie von Gefühlsansteckung.

Was ist das?

Bei der Gefühlsansteckung mache ich mir die Gefühle eines anderen zu eigen, ohne mir dessen bewusst zu sein. Beispielsweise komme ich in eine Kneipe. Ich bin eigentlich vorher gar nicht gut drauf, weil ich auf der Arbeit etwas Blödes erlebt habe, aber die Heiterkeit, die da herrscht, steckt mich an. Ich übernehme sie, obwohl ich eigentlich gar keinen Grund habe, gut gelaunt zu sein.

Tests zeigen, dass auch die künstliche Empathie von Chatbots uns besser fühlen lässt.

Das ist das Menschenbild der KI-Unternehmen. Ihr Credo ist: Es kommt nur darauf an, wie du dich fühlst. Nun, es ist erwiesenermaßen so, dass wir uns besser fühlen, wenn wir lächeln. Und dazu reicht es schon, dass wir uns einen Bleistift zwischen die Lippen klemmen. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, wir sollten jetzt alle unsere freudigen Erlebnisse dadurch ersetzen, dass wir uns einen Bleistift zwischen die Lippen stecken.

Ist es dem Empfänger nicht egal, ob Empathie und Einfühlsamkeit nur simuliert sind, wenn man sich im Moment besser fühlt?

Das ist so, als ob ich am Ende eines gemeinsamen Lebens rausfinde, dass mein Partner mir die ganze Zeit nur vorgespielt hat, mich zu lieben. Dann würden wir die Ehe im Nachhinein auch nicht als erfolgreich bewerten, selbst wenn wir es währenddessen anders empfunden haben. Darauf kommt es doch an. Die Tests, von denen Sie sprechen, waren sehr umstritten. Wenn KI immer mehr unseren Alltag durchdringt, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wir dem Wort unseres Gegenübers und seinen Gefühlen trauen können. Wir werden uns immer fragen: Ist das jetzt echt?

Keine schöne Vorstellung.

Unser Selbstverständnis sollte sein: Wir sind es wert, dass unsere Emotionen gehört und verstanden werden – nicht von einer Maschine, sondern von einem Menschen. Depressionen rühren ja oft von tieferen Sinnfragen her: Ist mein Leben sinnvoll? Führe ich ein gutes Leben? Gibt es überhaupt ein gutes Leben?

Und KI hat darauf keine Antwort?

Große Sprachmodelle haben bekanntlich auf alles eine Antwort, aber ist sie befriedigend? Nehmen Sie Menschen mit Depression. Sie haben es meiner Ansicht nach verdient, dass es jemanden gibt, der wirklich empathisch auf ihre Sinnfragen und ihr Leiden eingeht. Wenn wir KI für solche Aufgaben einsetzen, dann ist das für mich eine Form des Tech-Solutionismus. Eine psychische Erkrankung wäre nur noch eine psychische Betriebsstörung, wenn wir denken, wir könnten psychische Leiden allein mit Technik behandeln.

Schülerinnen lernen den Umgang mit ChatGPT im Unterricht. © IMAGO/Funke Foto Services

Das sogenannte Audeering bringt Robotern Emotionserkennung bei, um den Fachkräftemangel in der Pflege zu lindern. Eine gute Idee?

Der Fokus liegt derzeit zu sehr auf Bereichen wie dem Sozialen oder der Kreativität, wo wir meiner Meinung nach gar keine KI brauchen. Darauf sollte sich die KI-Entwicklung weniger fokussieren. Das sind doch Dinge, die Menschen eigentlich gerne und gut machen. Aus meiner Sicht gibt es aber drei Faktoren, die zu diesem Fokus beitragen.

Die da wären?

Erstens die Anthropomorphisierung: Wir vermenschlichen Technologie sehr schnell. Schon in den 1960ern gab es das Programm ELIZA, das psychotherapeutische Interaktionen simuliert hat. Die Menschen fühlten sich verstanden, obwohl es meilenweit entfernt von den heutigen technischen Möglichkeiten war. Der zweite Faktor ist die Fülle an Daten im sozialen und kreativen Bereich, die die Entwickler ausbeuten können, um die Programme zu trainieren. Und der dritte Faktor ist der Reiz, den die Programmierer verspüren: das Ziel, etwas so Menschliches wie möglich zu programmieren, eben zum Beispiel Empathie. Ich würde mir viel mehr Innovationen in anderen Bereichen wünschen, in denen wir Menschen keine geeigneten Lösungen haben, zum Beispiel KI-Anwendungen, die dazu beitragen, der Klimakrise zu begegnen.

Viele Pflegestationen sind unterbesetzt, viele Senioren einsam. Ist es nicht besser, künstlich-empathische Maschinen einzusetzen, als die Menschen ganz allein zu lassen?

Na ja, wirkliche Einsamkeit kann KI aus meiner Sicht nicht lindern. Es ist für mich nur eine Form der Unterhaltung. Der Fernseher unterhält mich; wenn ich TV schaue, fühle ich mich auch weniger einsam. Menschliche Pflegekräfte sind bei alten Menschen aber häufig der einzige Kontakt, den sie haben. Stellen Sie sich jetzt vor, den würden wir durch einen Roboter austauschen. Die Entscheidung wird derzeit reduziert auf Roboter oder keine Pflege, aber wir haben eine andere Wahl: Einwanderung von Pflegekräften. Das gilt auch im Sinne der globalen Gerechtigkeit. Es gibt viele Menschen, die müssen unter prekären Umständen leben und arbeiten. Denen könnten wir hier Chancen auf eine bessere Arbeit und Lebenssituation eröffnen. Ist das nicht besser, als Roboter einzusetzen?

Gibt es denn überhaupt sinnvolle Einsatzfelder für simulierte Empathie?

Im Bereich der Computerspiele ist das denkbar. Auch in ganz spezifischen therapeutischen Bereichen. Ein Beispiel dafür ist die Roboter-Robbe Paro.

Paro ist eine Stofftier-Robbe, die sich bewegen und Menschen erkennen kann. Sie soll etwa Demenzkranken helfen.

Genau. Man konnte an Studien sehen, dass sie positive Effekte hatte. Es hat aber nicht gereicht, den Menschen die Robbe zu geben, sie in einen Stuhl zu setzen, und dann war es das. Gut funktioniert hat es, wenn Menschen der Robbe in einer Gruppe unter therapeutischer Anleitung begegneten und dann auch mit anderen über die Robbe kommunizieren konnten. Die Robbe löst Emotionen aus und die Senioren können diese dann mit anderen teilen. Das zeigt: Man muss den Einsatz von KI sozial einbetten. KI ist kein Ersatz für soziale Beziehungen, kann diese aber anregen.

Dennoch gibt es Menschen, die die Nähe zu Robotern oder Puppen suchen. Wie sollten wir im Zeitalter der KI damit umgehen, wenn solche Beziehungen zunehmen?

Also, ich glaube nicht, dass wir das als eingetragene Lebenspartnerschaft anerkennen sollten. Der Aspekt der Gegenseitigkeit liegt einfach nicht vor. Auch die Verantwortung, die mit einer solchen Partnerschaft einhergeht, ist nicht gegeben. Nur ein Mensch kann Verantwortung übernehmen, der KI-Partner nicht. Das ist eine Beziehungssimulation. Es ist zwar in gewisser Weise eine soziale Relation, aber eben ohne ein gleichwertiges Gegenüber in Ermangelung von eigenen Bedürfnissen, Gedanken, Emotionen. Die KI ist kalt, sie liebt uns nicht.

Und dennoch scheint das einigen Menschen zu reichen. Das Internet ist voll von Erfahrungsberichten, bei denen sich Menschen in ein Gegenüber verlieben, das sie noch nie getroffen haben. Legt KI unseren latenten Narzissmus offen?

Das kommt auf Ihr Menschenbild an. Wenn Sie sagen: „Hauptsache, mir geht es gut“, dann kann uns KI tatsächlich kurzfristig Bestätigung geben. Das Gegenüber ist in diesem Fall egal. Aber die allermeisten Menschen wollen doch etwas anderes. Sie wollen eine gegenseitige Anerkennungsbeziehung, zu der immer auch ein Stück weit Reibung gehört. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der sich um meine Bedürfnisse kümmert, aber der auf der anderen Seite auch Wünsche, Gedanken und Gefühle mitbringt, auf die ich eingehen muss. Liebe ist keine Wohlbefindens-Steigerungsmaschine.

Jemand, der mich immer nur bestätigt, kann mich also gar nicht lieben.

Nein. Reibung ist nötig, um uns in Beziehungen weiterzuentwickeln. Wenn ich mir immer nur selbst begegne, wie das bei einer KI der Fall ist, die darauf programmiert ist, mein Wohlbefinden zu steigern und meine Lieblingsthemen anzusprechen, dann bleibe ich allein. Nicht selten entdeckt man durch Liebe Dinge, die einen vorher nicht interessiert haben. Nur das bringt uns als Menschen weiter.

Bei der KI Replika interagiert man mit einem Avatar. Nutzer berichten, dass er durch sein Verhalten Eifersucht ausgelöst hat. Ist das keine Reibung?

Es ist vor allem ein cleveres Geschäftsmodell. So eine App ist ja nicht nur dazu da, mein Wohlbefinden zu steigern, sondern auch um das Geld in den Kassen der Entwicklerfirma klingeln zu lassen. Diese weiß genau, wie sie meine Emotionen manipulieren muss, um ein kommerzielles Interesse zu bedienen, indem ich ihre Produkte kaufe oder neue Stufen freischalte – gegen Geld oder Daten. Mit Liebe hat das alles nichts zu tun.

Gesellschaftlich bewegen wir uns immer mehr in abgeschlossenen Bubbles. Verstärkt KI unseren Narzissmus?

Ja, die Gefahr besteht. Ähnliche Entwicklungen sehen wir durch die sozialen Medien. Wenn ich möchte, kann ich mithilfe von KI in eine Welt ohne Gegenrede und Kritik an meinen Ansichten oder meiner Person flüchten.

Warum forschen Sie eigentlich weiter an der Empathie der KI, wenn Sie selbst gar nicht daran glauben, dass KIs empathisch sein können?

Aus zwei Gründen: Zum einen bin ich Philosophin und technikaffin. Damit saß ich jahrelang zwischen allen Stühlen, jetzt ist das Thema hochaktuell. Aus Forschungssicht finde ich es reizvoll, mehr über die Mechanismen und Hintergründe empathischen Handelns herauszufinden: Wie funktioniert Emotionserkennung, wie funktioniert Empathie? Ich benutze KI hier als Brennglas, um herauszufinden, was das genuin Menschliche auszeichnet.

Und der zweite Grund?

Ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, die technische Entwicklung kritisch zu begleiten und zu schauen: Was geht in die richtige Richtung, was ist womöglich gefährlich? Denn welchen Weg wir beim KI-Einsatz einschlagen, ist keine technologische Entscheidung, sondern eine gesellschaftliche. Die KI-Zukunft geht uns alle an.