Revolutionäres Denken Wie das Institut für Sozialforschung die Welt veränderte

Die Russische Revolution von 1917 sollte der Auftakt zu einer Umwälzung in ganz Europa sein – doch die Revolten und Aufstände scheiterten allesamt und stattdessen kam, zunächst in Italien, der Faschismus an die Macht. Auch der orthodoxe Marxismus war gescheitert. Es galt, neu zu denken, der Theorie neue Wege zu eröffnen.