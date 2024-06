Rückgabe von NS-Raubgut Taschenuhr kehrt nach 81 Jahren zur Familie zurück

81 Jahre war die Taschenuhr von Vasilios Kontogeorgiou in fremdem Besitz, nun ist sie in die Hände seiner Familie zurückgekehrt: Mitte Juni überreichte die Direktorin der Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution, Floriane Azoulay, das Asservat der in Berlin lebenden Enkelin Aggeliki Kontogeorgiou.

Möglich wurde die Rückgabe durch das Projekt #StolenMemory, eine seit 2016 laufende Initiative der Arolsen Archives, die es sich zum Ziel setzt, geraubtes Eigentum von Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Europa an die rechtmäßigen Eigentümer – in der Regel deren Erben – zurückzugeben.

Die Uhr lag im Archiv in Nordhessen

Vasilios Kontogeorgiou, geboren 1917 in Volos, wurde Staatsanwalt und ging nach der Okkupation Griechenlands durch die Achsenmächte Deutschland, Italien und Bulgarien 1941 in den Widerstand. 1943 wurde er verhaftet, am 25. Mai 1944 schließlich in das KZ Neuengamme bei Hamburg deportiert. Das Kriegsende erlebte er im KZ Ravensbrück.

Er kehrte nach Griechenland zurück, gründete eine Familie und starb 1997 in Larisa. Mithilfe von Loukas Lymperopoulos von #StolenMemory konnte die Uhr aus dem Archiv im nordhessischen Arolsen der Familie zugeordnet werden.

Zeitgleich mit der Rückgabe wurde auch die Übernahme des Vorsitzes der Arolsen Archives durch Griechenland am 19. Juni offiziell bekannt gegeben. Die Arolsen Archives, die bis 2020 unter dem Namen International Tracing Service (ITS) firmierten, stellen mit rund 30 Millionen Dokumenten und mehreren tausend Asservaten das weltgrößte Archiv von Dokumenten von Opfern der NS-Gewaltherrschaft dar.

Ihre Vorläuferinstitutionen gehen auf das Jahr 1943 zurück, als die Westalliierten mit der Landung auf Sizilien am 10. Juli erstmals dauerhaft auf dem deutsch besetzten europäischen Festland Fuß fassten.

Das Erinnerungsstück soll nicht ausgestellt werden

Die Arolsen Archives werden aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin finanziert, die Aufsicht obliegt den elf Mandatarstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, USA, der Vorsitz rotiert jährlich.

Sichtbar ergriffen nahm Aggeliki Kontogeorgiou die Taschenuhr ihres Großvaters entgegen. Ob sie künftig einen prominenten Platz in ihrem Haus erhalten werde?

Nein, in eine Schublade, vielleicht im Schlafzimmer, werde die Uhr kommen, sie sei ein intimer Gegenstand, mit dessen Geschichte sie nicht prahlen wolle, sagt Kontogeorgiou.