Schule braucht mehr Glück Nicht nur Übung macht den Meister

In der Schule sollten wir fürs Leben lernen. Das ist schon seit der Antike, als der griechische Philosoph Seneca an seinen Schüler Lucilius schrieb, mehr oder minder unumstritten. Selbst in der Kultusministerkonferenz erhebt sich zweitausend Jahre später kein Widerspruch. Und so lernen wir Geschichte, Naturwissenschaften und Mathematik und auch Orthografie, Grammatik und Fremdsprachen, und vor allem eines: dass sich, egal wie schlau auch sein mag, Anstrengung immer lohnt.

Und Anstrengung ist auch die statistisch und ökonomisch Determinante für alles, was als Erfolg gilt. Niemand hat das je so gut dargestellt wie der kanadische Autor Malcolm Gladwell in seinem internationalen Bestseller „Überflieger. Warum manche Menschen erfolgreich sind - und andere nicht“: Wer sich zehntausend Stunden mit einer Sache beschäftigt, versteht sie nicht nur, er meistert sie. Also üben, üben, üben.

Steffen Huck ist Ökonom und Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

In einer Klausur gut abzuschneiden, ist nie wirklich eine Frage des Glücks. Glück in der Schule ist es höchstens, von den Eltern etwas mehr mitbekommen zu haben als andere. Sei es in der genetischen Lotterie oder durch andere Formen der Unterstützung, die die eigenen Fähigkeiten fördern. Aber elterliche Einflüsse gelten nicht als Glück. Stattdessen schlagen sie sich nieder in „Intelligenz“ oder „Talent“. Das passt zur Idee einer meritokratische Ordnung, dass Erfolg und Belohnungen aus der individuellen und gerechten Anstrengung heraus zu erreichen sind. Dass die Sprösslinge betuchter Eltern oft nur ein Quäntchen Glück für Erfolg im Leben brauchen, während alle anderen meist viel mehr davon benötigen, wird dabei auch gern vergessen.

Ein Lernen am Leben vorbei

Tom Felix Jöhnk ist Ökonom und ehemaliger Reporter des britischen Magazins „The Economist“.

Das Ausklammern des Glücks von den Lehrplänen deutscher Schulen ist ein kurioses Eigentor, das nicht nur Ungleichheit befördert, sondern auch die Widerstandsfähigkeit im Angesicht von Unsicherheit und Krise, aktiv untergräbt. Denn nur wer das Glück versteht, versteht langfristig den Wert der Anstrengung. Und nur wer die Rolle des Zufalls kennt, kann weise handeln und leben.

Die Schule soll uns auf das Leben vorbereiten. Manchmal könnte sie das besser, wenn den Zufall mit einbezieht. © Vasyl/AdobeStock

Doch Schule kommt gemeinhin daher wie die Abstraktion von Ökonomen, die in ihren statistischen Analysen von Erfolg alles, was sich nicht perfekt kontrollieren lässt, im „Zufallsfehler“ ihrer Schätzungsgleichungen subsumieren. Übrig bleibt ein unscheinbares Epsilon, ein kleiner griechischer Buchstabe, der in der Mathematik eine klitzekleine Zahl bezeichnet. Kurzum, das Symbol umfasst all das, was dem Zufall überlassen bleibt, der früher oder später bei uns allen zuschlagen wird.

Somit säuberlich abgekapselt, klein- und vom Lehrplan ferngehalten, bereitet uns Schule nicht auf seine Rolle vor. Was kein Problem ist für all jene, denen die Zufallsmaschine ein positives Epsilon beschert. Psychologisch ist es immer leicht, allen Erfolg der eigenen überragenden Anstrengung zuzurechnen. Aber was mit denen, die Pech haben?

Wer in der Schule immer nur gelernt hat, dass aller Erfolg von einem selbst abhängt, den wird das Pech, wenn es zum ersten Mal in all seiner Unbarmherzigkeit zuschlägt, nicht nur verunsichern. Dann formt plötzlich der Zufall das Leben und der unerwartete Kontrollverlust wird zur Katastrophe.

Wir brauchen Resilienz

Die Beispiele für schulische und universitäre Überflieger, die nach den ersten Misserfolgen depressiv werden, die Therapien brauchen, die mitunter nicht mehr helfen, sind zahllos. Sie nehmen aber im öffentlichen Diskurs, der die Erfolgreichen liebt, keinen Raum ein. Umso tragischer die unerzählten Geschichten.

Kann Schule daran etwas ändern? Bei mit Punktzahlen bewerteten Klausuren immer noch einen Würfel werfen, um Punkte zu addieren oder subtrahieren, wäre eine einfache Möglichkeit, aber wir ahnen, dass das Bundesverfassungsgericht damit Schwierigkeiten haben könnte. Was dann?

Glücksklassen vielleicht? Als Wahlpflichtfach gibt es das Fach Glück vereinzelt an deutschen Schulen. Doch hier geht es weitgehend um einen Versuch der Anleitung zum Glücklichsein – nicht um das Erlernen des Umgangs mit dem, was außerhalb unseres Einflusses liegt. Wie wäre es mit Zufallskunde, die lehrt, dass zum ganz großen Erfolg auch immer dazugehört, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Das könnte nicht schaden, aber es graut einem vor der Frage, wie die Klassenarbeiten dazu aussehen.

Spielend fürs Leben lernen

Die Lösung liegt im Spiel. Aber natürlich nicht in den zufallsfreien Spielen wie Mühle und Dame, sondern eher in einem Spiel wie Backgammon. Eines, das ein ehrliches Spiegelbild des Lebens ist, das der Anstrengung und dem Zufall einen festen Platz einräumt. Sowie Skat oder Mensch Ärgere Dich Nicht, die zudem lehren miteinander zu kooperieren. Eine Fähigkeit, die zwar allgemein als essenziell gilt für den Erfolg unserer Spezies, die Schulen aber nicht ermutigen. Schließlich gilt: Gruppentische ja, Abschreiben nein.

Und Spiele bieten sich für die theoretische Analyse an: Die von John von Neumann begründete Spieltheorie, untersucht alle Lebensbereiche, in denen das Geschick des einen verwoben ist mit dem Verhalten des anderen. Sie zeigt, wie Wettbewerb eskalieren kann, aber auch wie man zusammenarbeiten und Vertrauen erzeugen kann. Letztlich hilft sie uns zu verstehen, wie unser Leben von einem Wechselspiel von autonomen Entscheidungen und Zufall durchwirkt ist.

Seine eigenen Klassen zur Spieltheorie hat der 2016 verstorbene Bonner Professor Reinhard Selten gerne zur wahren Zufallskunde gemacht. Die Studierenden sollten die Theorie nicht nur lernen, sie mussten sie auch anwenden – in Spielen mit- und gegeneinander, die am Ende des Kurses allein die Noten ausmachten. Dabei schnitten natürlich die, die am besten aufgepasst hatten, im Durchschnitt auch am besten ab, aber für die Note Eins brauchte es auch immer ein Quäntchen Glück – und mitunter hat selbst den besten Theoretiker das Pech eingeholt.

Niemand hat je gegen Seltens Zufallskunde geklagt, und seine Studenten haben nicht nur gelernt, wie man sich geschickt miteinander verhält, sondern auch den Zufall zu akzeptieren. Sie waren ihm dankbar dafür.