Sommerwetter und Algenwachstum Ist das nächste Odersterben unausweichlich?

Beim ersten Anruf klingt der Fischforscher Bogdan Wziątek noch gelassen. Er ist auf dem Weg Richtung Krosno Odrzańskie, eine polnische Stadt knapp 40 Kilometer hinter der Grenze, die der Oder ihren Namen zu verdanken hat. Hier will er nach dem Rechten sehen, so wie er es in den vergangenen Wochen immer wieder an verschiedenen Stauseen und Zuflüssen der Oder getan hat.