Tagesspiegel Plus Sorge in Urlaubsregionen groß : Extreme Waldbrände doppelt so stark und häufig wie vor 20 Jahren

Vor allem in den letzten sieben Jahren wurden weltweit immer mehr Brände registriert, zeigt eine Analyse von fast 90 Millionen Satellitenbildern. Besonders betroffen sind Wälder auf der Nordhalbkugel.