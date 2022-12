Sozialforschung zum Altruismus Spenden ist Typ-Sache

Sie kennen die Schreiben mit den NGO-Logos, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Briefkasten liegen, besonders häufig vor Weihnachten? Oft enthalten sie persönliche Berichte, in denen etwa eine Ärztin schildert, wie sie dank einer überschaubaren Spende ein krankes Kind heilte. Und wie meine Spende in derselben Höhe ein weiteres Kind heilen könnte. Ich muss gestehen: Gelegentlich werfe ich diese Briefe, wenn auch schlechten Gewissens, ohne Umweg in den Papiermüll.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden