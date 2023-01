Superfood der Zukunft? Algen könnten eine wichtige Nahrungsquelle werden

Wenn das Wort „Algen“ fällt, denken viele wahrscheinlich erst einmal an die eher unappetitlichen, schleimigen Algen, die das Baden im Meer unangenehm machen können. Wissenschaftler:innen der University of California, San Diego (UCSD) sehen Algen hingegen als das „Superfood der Zukunft“. Das ist das Ergebnis einer Studie, die jüngst von der Fachzeitschrift „Frontiers in Nutrition“ veröffentlicht wurde.

Die Forschenden fanden heraus, dass Algen eine neue Nahrungsquelle sein können, die große Bereiche des Protein- und Pflanzenölverbrauchs abdecken kann. Gleichzeitig sei sie viel nachhaltiger als andere Nahrungsquellen wie etwa Tierhaltung oder die Speiseölherstellung.

Ökologische und ernährungsphysiologische Vorteile von Algen als Nahrungsmittel liegen für die Forschenden auf der Hand. Die Produktion und Anbau der Algen stelle vielfach aber auch eine wirtschaftliche Herausforderung dar.

Proteine und Pflanzenöl

Die Autor:innen der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass Algen wahrscheinlich rund 25 Prozent des europäischen Proteinverbrauchs und sogar 50 Prozent des globalen Pflanzenölverbrauchs abdecken könnten. Voraussetzung dafür sei aber, dass sie in Aquakultur auf verfügbarem Land angebaut würden, also auf Boden, der derzeit nicht für traditionelle Kulturen genutzt wird.

Hinzu kommt, dass viele Algenarten reich an essenziellen Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen sind, etwa Aminosäuren sowie Omega-3-Fettsäuren. Viele dieser Vitamine und Mineralien – unter anderem Zink, Eisen und Kalzium sowie Vitamin A, B12 und weitere – kommen sonst hauptsächlich in Fleisch und tierischen Produkten wie Milch vor. Algen könnten demnach einen guten Ersatz für diese Lebensmittel sein, deren Produktion vielfach der Umwelt schadet.

50 Prozent des globalen Pflanzenölverbrauchs könnte durch Algen abgedeckt werden

Nach Angaben der Landwirtschaftsorganisation FAO der Vereinten Nationen stammen 14,5 Prozent der menschengemachten Treibhausgasemissionen von der Haltung und Verarbeitung von Tieren, während Algen hingegen das Treibhausgas Kohlendioxid CO₂ sogar binden können.

Mit Algen können alle möglichen Gerichte verfeinert und erweitert werden, etwa Salate, Aufläufe oder Suppen. Aber auch Burgerpattys und Nudeln können aus den protein- und vitaminreichen Algen hergestellt werden. Mit einem hohen Vitamin C-Gehalt sind Algen auch gut zur Ergänzung von Obst- und Gemüse-Smoothies geeignet.

Das „Superfood der Zukunft“ kann also in vielen verschiedenen Formen die Nahrung ergänzen. Aber es kann nicht nur das: Algen funktionieren auch als Tierfutter und die für Herstellung von Kunststoffen, Fasern, Diesel und Ethanol.

Angesichts von stark belasteten Ökosystemen und von Hungersnöten halten auch Forschenden der University of Queensland eine nachhaltige Nahrungsquelle wie Algen für eine wichtige Alternative.

Sie veröffentlichten unlängst eine Studie in der Fachzeitschrift „Nature Substainability“, in der die Wissenschaftler:innen sich mit Algenzucht und ihren Auswirkungen beschäftigten. Die Forschenden errechneten signifikante Effekte: die globalen landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen können bei einer weltweiten Ausdehnung der Algenzucht demnach um bis zu 2,6 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalente reduziert werden.

Zur Startseite