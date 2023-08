Übergewicht Werden die neuen Medikamente zum Gamechanger?

Große Hoffnungen verbinden sich mit neuartigen Abnehmspritzen. Aber was ist davon wirklich zu erwarten? Welche Nebenwirkungen gibt es? In unserer Serie „3 auf 1“ erklären drei Expert:innen, was jetzt zu tun ist. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Ausgeprägten Hunger eindämmen

Prof. Dr. Martin Wabitsch arbeitet in der Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm. Er sagt, die Mittel seien gut verträglich.

Ja. Erstmals stehen jetzt zwei wirksame und gut verträgliche Medikamente (Wegovy und Saxenda) zur Unterstützung der Therapie der Adipositas bei Jugendlichen zur Verfügung. Die bisherige Therapie bestand in einer Verhaltensschulung. Die extreme Adipositas bei Jugendlichen ist jedoch eine chronische, zentral-nervöse Erkrankung, die auf einer nicht willentlich beeinflussbaren, biologischen Anlage beruht und sich u.a. durch einen ausgeprägten Hunger bemerkbar macht. Betroffene Jugendliche nehmen in der Regel während der Entwicklungsphase 10 – 15 kg an Gewicht pro Jahr zu.

Eine Reduktionsdiät hat nur kurzfristige Auswirkungen auf die Adipositas. Die neuen Medikamente führen nun zu einer Reduktion des Hungers und unterstützen das Erreichen der gewünschten Verhaltensänderungen mit weniger Essen und Steigerung der Bewegung. Die betroffenen Patienten berichten unter Therapie mit einem GLP-1-Agonisten von einer „Befreiung“ von dem lästigen und kaum kontrollierbaren Hunger-Gefühl. Erstmals in ihrem jungen Leben erreichen sie eine deutliche und anhaltende Gewichtsreduktion. Zudem normalisieren sich das Stoffwechselprofil und das Risiko für das Auftreten eines Diabetes Typ 2.

Unangenehme Nebenwirkungen

Prof. Dr. Jens Aberle ist Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) und ärztlicher Leiter am Adipositas Centrum des UKE, Hamburg. Er sagt, die Nebenwirkungen könne man gut in der Griff bekommen.

Lange Zeit spielten Arzneimittel in der Behandlung von Adipositas keine große Rolle. Das ändert sich nun mit den neuen Wirkstoffen aus der Diabetesbehandlung. Erstmals erreichen wir Gewichtsreduktionen von 15 bis 20 Prozent des Ausgangsgewichts. Weitere Stoffe zeigen in frühen Studien noch größere Effekte. Das könnte die Behandlung von Adipositas grundlegend verändern. Wichtig ist aber: Die Grundlage ist stets ein verändertes Ess- und Bewegungsverhalten. Die neuen Medikamente sind dafür kein Ersatz. Sie können die Patienten aber unterstützen, wenn sie mit den Basismaßnahmen allein keinen Erfolg haben. Die häufigen Nebenwirkungen, das Völlegefühl, die Übelkeit sind für viele Patienten unangenehm. Durch langsames Steigern der Dosis bekommt man das meist in den Griff und der Nutzen überwiegt.

Ob aus den Präparaten wirklich „Gamechanger“ werden, hängt zum einen am Ausgang der Prüfungen durch die EMA und zum anderen am Zugang. Aktuell müssen selbst Menschen mit schwerer Adipositas und Begleiterkrankungen die Medikamente selbst bezahlen.

Substanzieller Gewichtsverlust

Prof. Dr. Anja Hilbert ist Professorin für Verhaltensmedizin an der Universität Leipzig und Leiterin der Adipositasambulanz. Sie sagt, es bleiben noch viele Fragen offen.

In der Tat lässt die Studienlage erwarten, dass die neuen GLP-1-Agonisten zum Gamechanger in der Adipositastherapie werden. Der erzielte Gewichtsverlust ist substantiell, Verträglichkeit und Sicherheit sind wurden belegt, wobei langfristige Daten über viele Jahre hinweg noch fehlen und die Überprüfung nicht abgeschlossen ist. Viele Fragen bleiben offen, zum Beispiel ob diese zur Zeit noch sehr teuren Medikamente ausschließlich Selbstzahler/-innen vorbehalten bleiben oder wie der Gewichtsreduktionserfolg nach Absetzen eines GLP-1-Agonisten erhalten werden kann. Denn anschließend folgt eine deutliche Gewichtswiederzunahme.

Auch ist unklar, welche gesellschaftlichen Auswirkungen es hat, wenn einige Menschen mit Adipositas eine Behandlung mit GLP-1-Agonisten erhalten können, andere jedoch nicht. Wichtig ist zudem sicherzustellen, dass GLP-1-Agonisten ausschließlich ärztlich verschrieben in der multimodalen Gewichtsreduktionstherapie angewendet werden und nicht außerhalb als Lifestyle-Produkte.