Unruhige Flüge Klimawandel lässt Turbulenzen zunehmen

Die für Flugzeuge unsichtbaren und gefährlichen Klarluftturbulenzen in wolkenfreier Luft haben in verschiedenen Regionen der Welt zugenommen, zeigen Forschungsergebnisse der University of Reading. An einem typischen Punkt über dem Nordatlantik – einer der meist geflogenen Routen der Welt – stieg die jährliche Gesamtdauer schwerer Turbulenzen um 55 Prozent von etwa 18 Stunden im Jahr 1979 auf etwa 27 Stunden im Jahr 2020, berichtet das Team im Fachjournal „Geophysical Research Letters“. Mittlere Turbulenzen nahmen um 37 Prozent von 70 auf 96 Stunden zu und leichte Turbulenzen um 17 Prozent von 467 auf 547 Stunden.

Die Zunahme sei mit den Auswirkungen des Klimawandels vereinbar, sagt das Team. Die durch CO₂-Emissionen erwärmte Luft verstärkt Scherwinde in den Jetstreams, schnellen Luftströmungen in der oberen Atmosphäre, was zu verstärkten Klarluftturbulenzen im Nordatlantik und auf der ganzen Welt führt.

Turbulenzen machen Flüge unruhig und können gelegentlich gefährlich sein. „Die Fluggesellschaften müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie die zunehmenden Turbulenzen in den Griff bekommen wollen, denn sie kosten die Branche allein in den USA jährlich 150 bis 500 Millionen Dollar“, sagt Autor Mark Prosser. Jede zusätzliche Minute in Turbulenzen erhöhe die Abnutzung des Flugzeugs und das Risiko von Verletzungen bei Passagieren und Flugbegleitern.

Auch über Süd- und Mitteleuropa haben Turbulenzen zugenommen. © Mark Prosser et al.

Während in den USA und im Nordatlantik die stärkste Zunahme zu verzeichnen war, ergab die neue Studie, dass auch auf anderen stark frequentierten Flugrouten über Europa, dem Nahen Osten und dem Südatlantik die Turbulenzen erheblich zunahmen.

Paul Williams, Atmosphärenforscher an der Universität Reading und Co-Autor, sagte: „Nach einem Jahrzehnt der Forschung, die gezeigt hat, dass der Klimawandel die Klarluftturbulenzen in Zukunft verstärken wird, haben wir nun Beweise dafür, dass die Zunahme bereits begonnen hat.“ Fluggesellschaften sollten in verbesserte Systeme zur Vorhersage und Erkennung von Turbulenzen investieren, um zu verhindern, dass sich die rauere Luft in den kommenden Jahrzehnten in unruhigeren Flügen niederschlägt. (pei)