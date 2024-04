„Unter Tage“-Hanfplantagen Forschen nach optimalen Anbaumethoden für Cannabis

Wenn Leon König Bilder von seinen Besuchen im Salzstollen zeigt, wirkt das, als wäre er gerade aus dem Urlaub zurück. Aus einem Abenteuerurlaub. Dann erzählt er von der Fahrt zum Bergwerk nahe Hannover.

In einem Metallkäfig saust er in weniger als einer Minute 750 Meter in die Tiefe. Fast wie Freier Fall. Unten angekommen, fährt König mit dem Auto bei trockenen 28 Grad durch kilometerlange Tunnel mit eigenen Straßensystemen, bis er beim richtigen Raum ankommt. Erst setzt die Sonnenbrille auf, dann öffnet er die Tür. In grellem Licht wachsen hier Cannabispflanzen.

König ist Teil eines Forschungsteams an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), das den Anbau von Cannabis unter Tage testet. Das Projekt findet in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „German Cannabis Standard“ statt. Kommt das Gras der Zukunft also aus dem Bergwerk?

Die Bedingungen für das Wachstum sind jedenfalls gut, vor allem, was die Sicherheit betrifft. So tief unter der Erde sind die Cannabispflanzen vor tierischen und menschlichen Eindringlingen geschützt. Schädlinge gelangen nicht durch das Salz in die Tiefe bis zu den Pflanzen. Ein möglicher Diebstahl durch Menschen verhindert das Sicherheitspersonal des Bergwerks.

Zwar fokussiert sich die Forschung der HU auf Medizinalcannabis, die innovative Anbaumethode könnte aber auch für den gemeinschaftlichen Anbau von Konsumcannabis interessant sein. Denn: Die Sicherheitsanforderungen an die Anbauvereinigungen sind hoch.

Das Cannabisgesetz, das am 1. April in Kraft getreten ist, sieht in einer ersten Stufe die Legalisierung des Cannabisanbaus unter bestimmten Bedingungen vor. Erwachsene dürfen seitdem bis zu drei Cannabispflanzen zum Eigenkonsum in ihrer Wohnung besitzen.

500 aktive Helfer unter Tage scheinen unrealistisch

Ab 1. Juli kann in größeren Mengen gemeinschaftlich, in sogenannten Anbauvereinigungen, angebaut werden. Diese Anbauvereinigungen – oder auch „Cannabis Social Clubs“ – sind eingetragene, nicht-gewerbliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften, die nur dem Eigenkonsum dienen dürfen. Sie müssen sich bei der zuständigen Behörde eine Erlaubnis einholen, die von den Bundesländern bestimmt wird.

Wir haben uns aus Suchtpräventionsgründen gegen ein Abomodell entschieden, damit Mitglieder nur das kaufen, was sie konsumieren. Christian Schmidt, Vorsitzender des Green Social Clubs, über das Finanzierungsmodell des Cannabisclubs

Eine Anbauvereinigung darf höchstens 500 Mitglieder aufnehmen. Diese sollen laut dem Gesetz eigenhändig mithelfen. Unter Tage könnte das schwierig werden. Daher sind die geplanten Lösungen der Anbauvereinigungen meist konventioneller. Der „Green Social Club e.V.“ plant in Oranienburg auf einer Fläche von 420 Quadratmetern anzubauen. 350 Mitglieder hat der Verein bereits.

Bewegungsmelder und Nebel zum Schutz der begehrten Pflanzen

„Wir haben uns aus hygienische Gründen für einen reinen Indoor-Anbau entschieden, denn Schimmel und Krankheiten der Pflanzen sind da besser kontrollierbar. Auch die Sicherung der Pflanzen wäre nicht so einfach gewesen“, sagt Christian Schmidt, Vorsitzender des Green Social Clubs. Zudem spare sich der Club die großen Lagermengen, die eine jährliche Ernte im Freien mit sich bringen würde. Drinnen kann kontinuierlich abgeerntet werden.

Aber auch indoor ist es nicht einfach, die Pflanzen gegen Diebstahl abzusichern. Der Green Social Club hat dafür Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Zum einen versuchen sie, den Anbauort geheim zu halten. „Wir geben zum Beispiel keine Fernsehinterviews oder keine Bilddokumentationen von den Anbauräumen, einfach um diese vertraulich zu halten“, so Schmidt.

Das Gelände werde außerdem abgesichert durch einen hohen Zaun, Bewegungsmelder und einen Sicherheitsdienst, der das Gelände über Kamerasysteme rund um die Uhr überwacht. Dringen Einbrecher trotzdem in die Räumlichkeiten ein, würde dann eine Nebelanlage ausgelöst, die alles in dichten Nebel hüllt, um die Sicht einzuschränken. Noch sind diese Maßnahmen in den Räumlichkeiten nicht getroffen, der Verein wartet noch auf finale Richtlinien durch das Land.

Finanzierungsmodell zur „Suchtprävention“

Damit der Green Social Club die Vorbereitungen für den Anbau finanzieren kann, müssen Mitglieder bis zum 1. Juni eine Gebühr von 200 Euro auf zukünftiges Cannabis zahlen. Der Club rechnet später mit einem Preis von 7,35 Euro je Gramm Cannabis für die Mitglieder, die dann zu den monatlichen Mitgliedsbeiträgen von 10 Euro dazukommen. Mitglieder müssen vorher nicht festlegen, wie viel Cannabis sie im Monat vom Verein abholen wollen.

„Wir haben uns aus Suchtpräventionsgründen gegen ein Abomodell entschieden, damit Mitglieder nur das kaufen, was sie konsumieren“, erklärt Schmidt.

Die Regelungen zum gemeinschaftlichen Anbau könnten sich aber noch ändern. Das wird in einem Entwurf zur Überarbeitung des Gesetzes deutlich, der der Augsburger Allgemeinen vorliegt. Mit einer Änderung des Cannabisgesetzes würde dem Wunsch der Länder Rechnung getragen werden, den Kinder- und Jugendschutz zu verbessern und Regelungen zu flexibilisieren, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium.

Für die Anbaugemeinschaften könnte das konkret bedeuten, dass sie sich nicht mehr zu Verbünden zusammenschließen und Gemeinschaftsflächen zusammen nutzen könnten.