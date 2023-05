Völkerrechtswidriger Massenmord Was das Massaker von Oradour so grauenhaft macht

Es war das opferreichste deutsche Massaker in Westeuropa: am 10. Juni 1944 ermordeten Soldaten der 2. SS-Panzerdivision „Das Reich“ im französischen Oradour-sur-Glane bei Limoges 643 Zivilisten. Die Männer wurden in Scheunen getrieben und dort erschossen, die etwa 350 Frauen und Kinder in die Kirche gesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt.