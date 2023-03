Von der Kohle zur Forschung Hoffen aufs Harvard in der Lausitz

Kurz vor dem Jahreswechsel ging in Cottbus ein „Lausitz Science Network“ an den Start. Mit dem Verein knüpft die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) noch engere Bande mit den Forschungseinrichtungen, die in Brandenburgs zweitgrößter Stadt ansässig geworden sind.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden