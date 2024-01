Vorsorge für Vierbeiner Sind Hunde-Gentests nur Geldmacherei?

Der Schlüssel zum Hunde-Genom kommt per Post. In einem gepolsterten Briefumschlag liegen zwei Stäbchen, an deren Enden sich eine Bürste befindet. Mit diesem Werkzeug nehmen Frauchen oder Herrchen einen Abstrich der Mundschleimhaut: Maul auf, Stäbchen rein, Bürste zwischen Lefze und Kiefer führen.