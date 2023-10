Wartelisten und Scams So verzweifeln Studierende an der Berliner Wohnungssuche

Direkt nach seiner Zusage für den Studienplatz begann Jay Kesav, ein Zimmer oder eine Wohnung für seine Freundin und sich zu suchen. Das war im Juli, drei Monate vor Semesterbeginn. „Wir waren am Anfang sehr streng, welche Wohnungen und WGs wir anschreiben. Dann haben wir unsere Ansprüche heruntergeschraubt. Irgendwann haben wir alle Unterkünfte angeschrieben, die für uns bezahlbar, möbliert und weniger als 1,5 Stunden weg von der Uni sind“, sagt Jay Kesav. Er lebt eigentlich in Großbritannien und macht derzeit ein Auslandsjahr an der Freien Universität (FU) in Berlin.