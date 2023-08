Was uns nach 1,5 Grad erwartet „Für viele Ökosysteme sind dann die Anpassungsgrenzen überschritten“

Herr Pörtner, Sie haben mal gesagt, „die Natur ist bereits unterwegs“. Was meinen Sie damit?

In allen geografischen Breiten bewegen sich inzwischen die Tiere und Pflanzen weg vom Äquator hin zu den Polen oder in den Bergen zu größeren Höhen. Sie folgen dem Klimafenster, an das sie sich im Laufe der Evolution angepasst haben. In einigen Regionen verschwinden schon jetzt immer mehr Arten, in anderen nimmt die Artenvielfalt vorübergehend zu.