Weltraumgipfel der ESA Welche Rolle wird Europa im All noch spielen?

Welcher Nationalität wird der erste Mensch sein, der nach den Amerikanern den Mond betritt? Inder, Chinese, Japaner oder doch ein Europäer? Am 23. Mai beraten die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die Europäische Kommission in Brüssel über die Raumfahrtstrategie Europas.

Wie geht es weiter mit dem europäischen Raumfahrtprogramm und droht Europa, im wissenschaftlich und strategisch wichtigen Weltall abgehängt zu werden? Drei Experten geben Antwort.

In der astronautischen Raumfahrt hinkt Europa hinterher

Claudia Kessler ist Geschäftsführerin der Astronautin GmbH, die die erste deutsche Frau ins All bringen will. Sie sagt: Europa ist die viertgrößte Weltraummacht – und hat doch keine klare Vision.

Europa ist die viertgrößte Weltraummacht auf unserem Planeten. Trotz dieser Position mangelt es in einigen Bereichen an dem strategisch-politischen Willen, diese Stellung zu festigen. Insbesondere in der astronautischen Raumfahrt, die nicht nur der Forschung dient, sondern auch die Weiterentwicklung der Menschheit zu einer „universalen“ Spezies vorantreiben könnte, hinkt Europa hinterher.

China betreibt schon seit langem eine eigene Raumstation, die USA werden nächstes Jahr die erste Frau zum Mond schicken und selbst Russland ist weiterhin ein starker Partner im Betrieb der internationalen Raumstation. Europa hat zwar ein eigenes AstronautInnen-Corps, doch von den derzeit elf ESA-AstronautInnen startet maximal eine pro Jahr ins All.

Auch wenn Europa substantielle Systeme für die Artemis Mond Missionen der Nasa liefert, wird der erste Nicht-Amerikaner auf dem Mond wohl ein Japaner sein. Diese Tatsachen verdeutlichen die dringende Notwendigkeit für Europa, seine Bemühungen in der astronautischen Raumfahrt zu verstärken und eine klare Vision für die Zukunft zu entwickeln.

Europa ist bei der internationalen Zusammenarbeit zu wenig flexibel

Enrico Stoll leitet das Fachgebiet Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Berlin. Er sagt: Europas Raumfahrt ist wissenschaftlich renommiert, aber zu bürokratisch.

Die europäische Raumfahrt hat eine lange Historie und sich dadurch eine signifikante Rolle in der internationalen Community erarbeitet. Basierend auf exzellenter Wissenschaft und industrieller Expertise kann Europa beispielsweise auf die Entwicklung und den Betrieb wichtiger Satellitenmissionen zurückblicken. Im Vergleich zu anderen namhaften Raumfahrtnationen ist das Budget jedoch kleiner.

Daher ist die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bei Astronautenprogrammen oder der Rückkehr zum Mond entscheidend. Leider sind wir dabei bisweilen wenig flexibel, da die Bürokratie manchmal größer scheint als die unendlichen Weiten des Weltalls. Auch der Geo-Return (das Prinzip, nach dem alle EU-Mitgliedsstaaten einen Großteil ihrer Beiträge an die ESA in Form von Industrieverträgen erstattet bekommen, Anm. d. Red.) stellt sich mitunter als kompliziert heraus, weil Aufträge nicht immer an die Bieter mit der größten Erfahrung gegeben werden können. Dennoch wird es in Europa auch in Zukunft wegweisende Technologien geben, die die Raumfahrt vorantreiben.

Es geht bei der Raumfahrt um europäische Souveränität

Michael Schöllhorn ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI). Er sagt: Will Europa den Anschluss nicht verlieren, braucht es mutige politische Entscheidungen.

Die Grundlagen unseres Wohlstands und unserer Sicherheit geraten unter Druck. Im Weltall lässt sich das beobachten: Immer mehr Nationen mobilisieren erhebliche Ressourcen, um hier die Oberhand zu gewinnen, insbesondere die USA und China, aber auch Indien. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass das Weltall längst zur umkämpften Domäne und zur kritischen Infrastruktur geworden ist, auch für rein wirtschaftliche Nutzungen.

Europa hat viele Voraussetzungen, in dieser Konkurrenz zu bestehen. Noch sind wir technologisch Weltspitze, wie auf der ILA vom 5. bis 9. Juni in Berlin zu erleben sein wird. Aber selbst bei Vorzeigeprojekten wie der Trägerrakete Ariane 6, die diesen Sommer starten soll, gilt: Wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen, braucht es mehr: mehr europäische Integration, mehr Mut zu disruptiven industriellen Konzepten und zu beherzten, substantiellen Entscheidungen der Politik.

Die USA haben die Raketen von SpaceX finanziell massiv gefördert, mit dem Ergebnis eines Beinahe-Monopols. Indien und China haben „Space“ zum strategischen Innovations- und Investitionsthema gemacht. Und in der EU haben Frankreich und Italien ihre Anstrengungen in der Raumfahrt erhöht, aber Deutschland unter dem Strich nicht – in der Forschung und Innovation wird sogar gekürzt.

Es ist aber nicht nur eine Geldfrage, sondern eine der Denkweise. Es geht um europäische Souveränität, also unsere Wettbewerbsfähigkeit und den Schutz vor Erpressbarkeit. Deswegen braucht Europa den unabhängigen Zugang zum All ebenso wie die eigene Satellitenkonstellation IRIS2. Solche Projekte müssen politisch priorisiert und strategisch gebündelt werden. Auf das deutsche Engagement kommt es dabei an – für ganz Europa.