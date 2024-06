Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg Warum die russische Operation Bagration in Deutschland kaum bekannt ist

Vor achtzig Jahren, im Juni 1944, landeten nicht nur die Westalliierten in der Normandie, sondern auch die Sowjetunion führte ihren entscheidenden Vorstoß nach Mitteleuropa. Anders als der „D-Day“ ist Operation Bagration in Deutschland heute so gut wie unbekannt.

„Liebe Kitty!“ notiert Anne Frank am 23. Juni 1944 in ihr Tagebuch. „Die Engländer haben den großen Angriff auf Cherbourg begonnen. Laut Pim und van Daan sind wir am 10. Oktober bestimmt frei. Die Russen nehmen an der Aktion teil und haben gestern ihre Offensive bei Witebsk begonnen, genau auf den Tag drei Jahre nach dem deutschen Einfall.“

Und vier Tage später schreibt sie enthusiastisch: „Cherbourg, Witebsk und Slobin sind heute gefallen. Sicher viel Beute und Gefangene. Fünf deutsche Generäle sind bei Cherbourg gefallen, zwei gefangen genommen. Nun können die Engländer an Land bringen, was sie wollen, denn sie haben einen Hafen. Die Halbinsel Cotentin drei Wochen nach der Invasion englisch, eine gewaltige Leistung!“

Anne Frank, die sich seit zwei Jahren mit ihrer Familie in Amsterdam versteckt hielt und gerade ihren 15. Geburtstag gefeiert hatte, war bemerkenswert gut informiert. Die Formulierung „die Russen nehmen an der Aktion teil“ verrät, dass ihr klar war, dass die Landung in der Normandie im Westen – Operation Overlord – nicht ohne Operation Bagration im Osten gedacht werden kann; sie wurden parallel beschlossen und parallel in Gang gesetzt.

Doch während die eine bis heute einen festen Platz in der Gedenkkultur Deutschlands und des Westens hat, kommt die andere im kollektiven Gedächtnis außerhalb von Osteuropa faktisch nicht vor.

400.00 Mann gingen der Wehrmacht verloren

Operation Overlord verlief über drei Monate, bestand eigentlich aus mehreren Operationen und war insgesamt wohl die größte militärische Invasion der Weltgeschichte. Operation Bagration, benannt nach dem kaiserlich-russischen General der Napoleonischen Kriege, war aber die wohl schwerste Niederlage der deutschen Militärgeschichte: Binnen weniger Wochen wurde hier die deutsche Heeresgruppe Mitte zerschlagen, 28 Divisionen mit etwa 400.000 Mann gingen verloren.

Der Vorstoß auf die drei Ziele Witebsk, Mogilew und Bobruisk gilt als Musterbeispiel der „Tiefen Operation“, dem sowjetischen Gegenkonzept zum Blitzkrieg. In den Worten Hitlers war hier zeitweise „mehr Loch als Front“. Mit „Bagration“ verlor die Wehrmacht im Osten endgültig das Momentum, ihre Verluste konnte sie nicht ersetzen.

Den Entschluss zu dem, was die junge Anne Frank klug als konzertierte Aktion deutete, hatten Churchill, Roosevelt und Stalin auf der Konferenz von Teheran Ende 1943 gefasst: Würden die Sowjets am deutschen Frontbogen im besetzten Weißrussland angreifen, so würden die Westalliierten endlich die von Stalin so sehr geforderte „zweite Front“ in Westeuropa eröffnen.

Russische Soldaten bei der Befreiung der belarussischen Hauptstadt Minsk im Jahr 1944. © Imago/Mikhail Savin

Als im Morgengrauen des 6. Juni 1944 etwa fünftausend Schiffe auf die Normandie zusteuerten, waren die Deutschen nicht überrascht, aber überrumpelt. Zwar rechnete man mit der Invasion, erwartete sie allerdings am Pas de Calais; der lag zum einen weiter östlich, zum anderen näher der englischen Küste.

So konnten US-Amerikaner und Briten, unter ihnen viele Commonwealthsoldaten, ihre Landungszonen in Besitz nehmen, wenn auch unter hohen Verlusten. „D-Day“ wurde zur Legende, eingeschrieben ins kulturelle Gedächtnis der westlichen Welt durch Leinwandepen wie „The Longest Day“ (1962) und „Saving Private Ryan“ (1998).

Bis zum 30. Juni war Operation Neptune, die eigentliche Landungsoperation, abgeschlossen; die Schlacht in der Normandie aber dauerte länger als geplant. Erst Anfang August brachen die Alliierten bei Avranches nach Süden durch, es folgten die Einkesselung der deutschen Heeresgruppe B bei Falaise und die Befreiung von Paris am 25. August.

Vorstoß der Roten Armee

Zwei Wochen nach „D-Day“, am 22. Juni 1944, eröffneten vier sowjetische „Fronten“ (Heeresgruppen) die Offensive im Osten. Auch hier wurden die Deutschen trotz deutlicher Warnungen überrumpelt: Denn nach der Befreiung Leningrads und der erfolgreichen Dnjepr-Karpaten-Offensive, die zur Befreiung der Ostukraine führte, erwartete man jeweils dort, nicht aber in Weißrussland weitere Vorstöße.

Und so konnte die Rote Armee hier rasch mehrere Hundert Kilometer vorstoßen: Am 4. Juli wurde Minsk befreit, am 13. Juli Wilna. Damit verlief die Front in Osteuropa wieder auf der Linie des Hitler-Stalin-Paktes von 1939.

Deutsche Kriegsgefangene in Vilnius, 20. Juli 1944 © Imago/Fedor

An beiden Siegen, in Frankreich und in Belarus, hatten Partisanen im Hinterland, Männer wie Frauen, wesentlichen Anteil. Hier wie dort verübten Deutsche schwere Verbrechen an der Zivilbevölkerung.

Signal für den polnischen Untergrund

Ende Juli erreichten die sowjetischen Angriffsspitzen unter Marschall Rokossowski, der aus einer polnischen Adelsfamilie stammte, die Weichsel östlich von Warschau. Das gab der im Untergrund agierenden Polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa) den Anlass, loszuschlagen. So begann am 1. August der Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer.

Doch der sowjetische Vorstoß scheiterte alsbald in der Panzerschlacht vor Warschau, „Bagration“ kam damit zum Stehen. Das bedeutete auch die Vorentscheidung für den Ausgang des Warschauer Aufstandes. Die Hoffnung auf ein sowjetisches Eingreifen im großen Stil wurde enttäuscht, auch als Mitte September die Berling-Armee, eine aus polnischen Exilanten gebildete sowjetische Einheit, die östliche Vorstadt Praga eroberte. Am 2. Oktober musste die Armia Krajowa kapitulieren.

Ob die Rote Armee den Polen nicht mehr helfen konnte oder es nicht sollte, weil Stalin die – antikommunistische, der Exilregierung in London unterstehende – Heimatarmee ausbluten lassen wollte, ist bis heute umstritten; für den Historiker Stephan Lehnstaedt ist klar, dass sie wenigstens im September mehr hätte tun können.

General Konstantin Rokossovsky, Kommandant der Roten Armee. © Imago/Victor

Erst Mitte Januar 1945, nach viermonatigem Halt, setzte die Rote Armee ihren Vorstoß auf das Reichsgebiet fort, nachdem noch im August im Windschatten von „Bagration“ zwei weitere Großoffensiven zum Seitenwechsel Rumäniens und zur Befreiung Galiziens und Südostpolens geführt hatten.

Durch „Bagration“ kamen auch erstmals die Stätten der Shoah in den alliierten Machtbereich, am 23. Juli wurde das KZ Majdanek befreit. In Auschwitz in Ostoberschlesien hingegen gingen die Vergasungen noch bis mindestens Ende Oktober weiter. Dass sich der Kreis um Stauffenberg am 20. Juli endlich zum Attentat auf Hitler entschloss, hing fraglos mit der alliierten Doppeloffensive zusammen; für etwa fünf Millionen Juden wäre auch eine erfolgreiche „Operation Walküre“ zu spät gekommen. Anne Frank und ihre Familie wurden am 4. August verhaftet und anschließend deportiert.

Sollte man in Deutschland stärker an „Bagration“ erinnern? Selbst in der DDR, betont etwa der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, standen die sowjetischen Siege bei Stalingrad, Kursk und auf den Seelower Höhen im Zentrum des Gedenkens, nicht die Sommeroffensive 1944, von der heute außerhalb von Fachkreisen kaum jemand etwas weiß.

Womöglich liegt dies daran, dass „Bagration“ mehr als die anderen genannten Operationen den Schritt zur sowjetischen Herrschaft über Osteuropa markiert. Aber ebenso war es ein entscheidender und vermutlich unentbehrlicher Beitrag zur Befreiung Europas von der Nazityrannei.