Wer rettet das Birkhuhn? Warum Naturschutzgebiete nicht das sind, was wir uns darunter vorstellen.

Am Rande einer Neubausiedlung der brandenburgischen Gemeinde Oberkrämer zwängt sich ein Fleckchen Wald zwischen einen Feldweg und eine Straße. Vom Weg aus gesehenen blitzen die Häuser zwischen den Stämmen durch. Das kleine eingezäunte Areal ist ein Naturschutzgebiet, wissen die Anwohner. Sie werfen ihren Rasenschnitt gern über den Zaun, getreu dem Motto „Natur zu Natur“. Da drängt sich die Frage auf: Was sind hierzulande alles Naturschutzgebiete, was darf darin passieren – und wie gut schützen sie Tiere und Pflanzen überhaupt?

Bis 2030 sollen 30 Prozent der Landes- und der Meeresfläche unter Schutz gestellt sein, so wurde es im Dezember im Weltnaturabkommen beschlossen. Denn der Verlust der Biodiversität schreitet weltweit ungebremst voran – auch in Europa. Indem die Menschheit mehr Flächen schützt, soll der gefährliche Trend gestoppt werden, so die Hoffnung.

In ähnlicher Manier hat die Europäische Kommission dazu im letzten Sommer eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur vorgeschlagen. Demnach sollen auch Ökosysteme außerhalb der bisherigen Schutzgebiete regeneriert werden, urbane Grünstreifen etwa oder Salzwiesen. Kann das den dramatischen Schwund der Arten endlich stoppen? Dafür muss man zuerst verstehen, was Naturschutzgebiete bisher bewirken.

Insektensterben im Naturschutzgebiet

In Deutschland gehen Forschende aus verschiedenen Institutionen dieser Frage in 21 Naturschutzgebieten nach, im Projekt „DINA – für Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen“. Im Dezember veröffentlichten sie eine beunruhigende Erkenntnis: Das Insektensterben hält in Deutschland auch in den Naturschutzgebieten weiter an. Eine wichtige Ursache, so wurde es der Fachzeitschrift „Biodiversity and Conservation“, dargelegt, ist der Ackerbau in und um die Schutzgebiete, der Zahl und Masse der Insekten vermindert.

Der Feldhamster hat als Getreideliebhaber früher von der Landwirtschaft profitiert, intensivere Anbaumethoden haben ihn aber an den Rand der Ausrottung gebracht. © IMAGO/imageBROKER/alimdi/Michelle Gilders

Auch auf Insekten in eigentlich streng geschützten Gebieten detektierten die Wissenschaftler verschiedene Pestizide. Die Spritzgifte stammten von Feldern und Äckern in bis zu zwei Kilometern Entfernung. „Für einen wirksamen Naturschutz muss die umgebende Nutzung mit einbezogen werden“, sagt der am Projekt beteiligte Biodiversitätsforscher Florian Schneider vom Institut für sozial-ökologische Forschung.

0,6 % der Fläche Deutschlands besteht aus Wildnis - dabei sind 6,3 % Naturschutzgebiete.

Noch erstaunlicher ist aber, was öffentlich kaum bekannt ist: Nicht nur um ein Schutzgebiet herum ist konventionelle Landwirtschaft erlaubt. „Auch in den Schutzgebieten ist sie oft nicht verboten und findet auch statt“, erklärt die Ökologin Lisa Eichler, die ebenfalls im DINA-Projekt mitarbeitet.

Die Vorstellung von wilder Natur, die viele Menschen mit einem Schutzgebiet verbinden, sie entspricht schlicht nicht der Realität. Niemand in Deutschland weiß genau, wie viele der geschützten Flächen wie bewirtschaftet werden: „Was in einem Schutzgebiet erlaubt ist, ist schwierig herauszufinden. Auch die Verantwortlichen wissen das oft nicht so genau“, erklärt Schneider. Zu jedem Gebiet gebe es entsprechende Management- oder Maßnahmenpläne. Diese sind alt, nicht immer bekannt.

Deutlich wird das auch bei den sogenannten „Flora-Fauna-Habitat-Gebieten“, den Schutzgebieten gemäß EU-Recht. Vor zwei Jahren die Europäische Kommission Deutschland verklagt, weil diese Gebiete gar nicht oder nicht ausreichend erstellt wurden. „Insbesondere blühende Wiesen werde nicht ausreichend geschützt“, sagt Schneider. Ohne Plan ist aber völlig unklar, was in dem Gebiet eigentlich bewahrt werden soll, Magerrasen oder bestimmte Vogelarten etwa, und wie es überhaupt genutzt werden darf.

Kaum echte Wildnis in Deutschland

Eigentlich bedeutet der Begriff „Naturschutzgebiet“ in Deutschland die strengste Schutzkategorie, verglichen etwa mit Biosphärenreservaten oder Naturparks. Wie verbreitet die Nutzung durch den Menschen in den Refugien dennoch ist, deuten folgende Zahlen an: Etwa 6,3 Prozent der Landesfläche befinden sich in Naturschutzgebieten. Aber nur ein Zehntel, 0,6 Prozent, sind Wildnisgebiete, berichtet die Naturschutzorganisation WWF. Nur in diesen kann sich die Natur frei von menschlichen Einwirkungen entwickeln. „Viele bedrohte Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen finden nur in Wildnisgebieten wichtige Lebens- und Rückzugsräume“, urteilt der WWF.

„Man hat sich bisher zu sehr auf Prozentziele versteift. Entscheidend ist aber die Frage, ob der Schutz von Landschaften und Arten auf den Flächen überhaupt erfüllt ist. Da besteht Verbesserungsbedarf“, urteilt Schneider. Das unterstreichen auch zahlreiche ökologische Erhebungen: Die Zahlen von Insekten, von bedrohten Pflanzen und Amphibien, in Summe von Tieren und Pflanzen, gehen auch in Schutzgebieten zurück. Für Insekten wies das Bundesamt für Naturschutz das zuletzt 2018 nach.

Zwei Jahre später errechnete die Behörde aus Daten des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, dass auch die Pflanzenvielfalt um zwei Prozent pro Jahrzehnt schwindet. Auch die Naturschutzgebiete bilden dabei keine rettende Arche Noah.

Die letzten Birkhühner in der Heide

Man kann den Schwund auch plakativ an einzelnen Arten verfolgen, etwa dem schönen Birkhahn in der Lüneburger Heide. Mit seinem schwarzblauen Kopf und dem feuerroten Schmuck über den Augen ist er zum Symbol des Vogelschutzes in der Region geworden. Noch vor sechzig Jahren bevölkerten einige Tausend Exemplare das norddeutsche Tiefland – jetzt lebt er überhaupt nur noch in der Lüneburger Heide. Der Grund: Die Region wurde in weiten Teilen zu Ackerland. Der Birkhuhnbestand schwand und schwand und schrumpfte in der Lüneburger Heide auf rund 200 Tiere.

Ein wichtiger Rückzugsraum ist das „Naturschutzgebiet Lüneburger Heide“ sowie zwei Truppenübungsplätze in der Region. Bis 2011 schien sich die Population zaghaft zu erholen. Seither werden aber weniger Vögel gezählt, wobei die Zahlen nur eine Tendenz anzeigen, kann sich doch so manches Huhn in der Heide versteckt haben und ein anderes dafür gleich zweimal vor das Fernglas geschoben haben.

Schutzkategorien in Deutschland Naturschutzgebiete gehören neben den Nationalparks zu den am strengsten geschützten Gebieten. Ihre Zerstörung oder Veränderung ist untersagt. Die Nutzung ist offiziell nur erlaubt, wenn sie dem Schutzziel nicht entgegensteht.

gehören neben den zu den am strengsten geschützten Gebieten. Ihre Zerstörung oder Veränderung ist untersagt. Die Nutzung ist offiziell nur erlaubt, wenn sie dem Schutzziel nicht entgegensteht. Biosphärenreservate sind Modellregionen für das Zusammenleben von Mensch und Natur. Sie schützen vom Menschen geprägte Natur- und Kulturlandschaften und die damit gewachsene Arten- und Biotopvielfalt.

sind Modellregionen für das Zusammenleben von Mensch und Natur. Sie schützen vom Menschen geprägte Natur- und Kulturlandschaften und die damit gewachsene Arten- und Biotopvielfalt. Naturparks dienen der Erholung von Mensch und Natur. Ihr Ziel ist es, die wirtschaftliche Nutzung und den Tourismus mit einem funktionierenden Naturschutz in Einklang zu bringen.

dienen der Erholung von Mensch und Natur. Ihr Ziel ist es, die wirtschaftliche Nutzung und den Tourismus mit einem funktionierenden Naturschutz in Einklang zu bringen. Flora-Fauna-Habitat-Gebiete sind Schutzgebieten gemäß EU-Recht. Sie sollen ein europaweites Netzwerk bilden.

Dass Schutzgebiete bedrohte Arten unzureichend schützen, fängt schon damit an, dass sie oft nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der Tiere oder Pflanzen, denen sie Heimat sein sollen, zugeschnitten sind. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern ein globales Problem. 76 Prozent der Insektenarten sind nicht ausreichend über Schutzgebiete abgedeckt, warnte das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung im Februar 2023 auf Grundlage einer weltweiten Analyse. Sogar stark gefährdete Arten wie die Dinosaurierameise und die Blutrote Hawaii-Wasserjungfer hat man vernachlässigt.

Der Eisvogel braucht langsam fließende Gewässer, überlebt aber auch an Baggerseen oder Teichen in Parks. © IMAGO/imageBROKER/Erhard Nerger

Wie aber müsste ein idealer Naturraum für Flora und Fauna aussehen? „Wir brauchen viel mehr große zusammenhängende und unzerschnittene Landschaftsräume“, fordert Walzer. Denn jede Straße, jede kleine entlegene Siedlung ist ein Einfallstor für menschliche Einflüsse, sogar für neue invasive Arten, wie kürzlich eine Studie in den Alpen demonstrierte.

Der enge Kontakt zwischen Wildtieren und Mensch begründet auch neue Infektionskrankheiten und damit Pandemien, warnt Walzer vor einem kaum beachteten Risiko. 91 Prozent aller weltweit bekannten zoonotischen, also vom Tier stammenden Infektionserreger sprangen von Wildtieren auf den Menschen über. „Der Mensch darf nicht so viel Raum auf dem Planeten einnehmen, um anderen Arten mehr Raum zu lassen“, sagt Walzer.

Flickenteppich aus Kleinstflächen

Im Moment dominiert im Naturschutz hierzulande aber ein Flickenteppich aus zahlreichen Kleinstflächen, wohingegen große zusammenhängende Naturschutzgebiete rar sind. Die Zersiedelung hat sogar auf keinem anderen Kontinent seit 1990 so stark zugenommen wie in Europa, beschreibt das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden im November im Journal Plos Sustainability and Transformation. Die bebaute Fläche wachse weltweit jede Stunde um rund 1,2 Quadratkilometer.

Den Kontaktflächen zwischen menschlich genutzten Zonen und Naturschutzgebieten müsste künftig ein besonderes Augenmerk zukommen, fordert Eichler: Wenn ein Naturschutzgebiet lang und schmal ist, wie bei Flussschutzgebieten oft der Fall, sind die Kontaktflächen sehr groß. Das ist ungünstig, oder jedenfalls müsste man mit bedenken, was in der umgebenden Fläche passiert, um einen guten Schutz zu bewerkstelligen.

Bestimmte Arten brauchen zudem unterschiedliche Naturräume, Tagfalter beispielsweise eher die offene Landschaft, wohingegen der Luchs den Wald durchstreift. Die verschiedenen Landschaftstypen schließen den Menschen nicht per se aus. Ackerbiotope mit seltenen Ackerpflanzen entstehen gerade erst bei extensiver und ökologischer Bewirtschaftung von Feldern, erklärt Eichler. Die Eingriffe müssten aber unter der Prämisse der Bewahrung des Lebensraums stehen. Das ist heute nicht der Fall.

Kleine Naturschutzflächen braucht es zwar auch, da sie für bedrohte Arten wie Trittsteine zwischen den größeren Flächen sein könnten. Das Birkhuhn in der Lüneburger Heide muss etwa bis zu 15 Kilometer zurücklegen, um das nächstgelegene Brutgebiet zu erreichen. Aber die Kleinstflächen sollten kein wahlloses Stückwerk sein.

Das ist die Theorie. Faktisch bewirtschaften Land- und Forstwirte 80 Prozent der Fläche in Deutschland, die zur Ernährungssicherung und zur Brennstoffproduktion beitragen sollen. „Den Artenschwund zu bremsen und schließlich zu stoppen, kann nur in Kooperation gelingen“, sagt Schneider.

Die Frage, wie Naturschutz wirksam wird, hängt eng zusammen mit der Ökologisierung von Land- und Forstwirtschaft, auch von Siedlungs- und Infrastrukturpolitik. Weniger Pestizide, weniger Dünger, Verzicht auf höchste Ernteerträge, weniger Straßen und neue Siedlungen – all diese Faktoren sind mindestens so entscheidend wie die genaue Größe der Schutzgebiete.

