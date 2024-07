Wie ein Abstinenzler die EM erlebt „Es ärgert mich, wie unkritisch das Fernsehen mit Alkohol umgeht“

Von Anfang an hatte ich ein seltsames Störgefühl bei der EM-Berichterstattung.

Als Katrin Müller-Hohenstein im ZDF die Reporterin wiederholt im Stadion fragte, ob die Schotten den Engländern noch Bier übrig gelassen hätten, antwortete sie: „Ich hab das Gefühl, das ist das Hauptthema da bei euch, dass ich immer über Bier rede.” Da wurde mir klar, dass ich nicht allein mit diesem Unbehagen bin.

Hagen Decker ist ein bekannter deutscher Regisseur. Er ist außerdem bekannt für seinen Podcast „Sucht & Süchtig“, in dem er gemeinsam mit John Cook offen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Drogensucht spricht und den schwierigen Weg zur Genesung thematisiert.

Die Moderatorinnen und Moderatoren wollten vor gefühlt jedem Spiel wissen: Wie viel Bier haben die Fans getrunken? Wie viel werden sie noch trinken? Werden sie einen neuen Rekord aufstellen? Dazu Gelächter und Beifall im Studio. Ich frage mich: Wozu soll das Ganze gut sein?

Populärste Droge unserer Gesellschaft

Alkohol ist legal und soll das auch bleiben. Die Verantwortung trägt jeder für sich. Mir ist wichtig zu betonen, jeder soll sein Bier zum Fußball trinken dürfen. Das ist nicht das Thema. Doch es erschreckt mich, dass wir im Jahr 2024 medial immer noch so unkritisch mit dem Thema umgehen.

Die Wahrheit ist doch: Alkohol ist die populärste Droge unserer Gesellschaft, hochgefährlich, weil sie süchtig macht und zum Tod führen kann. Neun Millionen Menschen in Deutschland haben ein problematisches Verhältnis zu Alkohol.

Das ist die Einwohnerzahl von Österreich. Oder im Sportkontext gedacht: Das Signal Iduna Stadion in Dortmund müsste 111-mal gefüllt werden, um alle Betroffenen unterzubringen.

Unsere Mission mit dem Podcast „Sucht & Süchtig“ ist es, Menschen zu helfen, frühzeitig mit der Frage des Konsums umzugehen, im Idealfall ihren Konsum zu hinterfragen.

Wir wissen: Die klassischen Suchtgeschichten beginnen meist mit dem regelmäßigen Bier unter Freunden am Wochenende und können in Einsamkeit und zerstörten Beziehungen enden.

Was muss einem 13-Jährigen durch den Kopf gehen, wenn wieder stolz verkündet wird, dass 12.000 Liter Bier vor dem Anpfiff ausgeschenkt wurden? Hagen Decker, Host des Podcasts „Sucht und Süchtig“

Es ärgert mich, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen so unkritisch mit dem Alkoholthema umgeht. Es wird das Gefühl vermittelt, dass Bier zum Fußball, zum Spaßhaben oder zum Entspannen dazugehört. Das ist eine gefährliche Botschaft, vor allem vor dem Hintergrund, dass die EM ein Familienereignis ist.

Riskanter Konsum In Deutschland wird für Frauen ein Konsum von mehr als zwölf Gramm reinem Alkohol pro Tag als riskant definiert. Bei Männern beginnt die riskante Trinkmenge bei 24 Gramm. Zehn bis zwölf Gramm Reinalkohol entspricht in etwa einem kleinen Bier (0,3 l), einem kleinen Glas Wein (0, 125 l) oder Sekt (0,1 l). Mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche müssen eingehalten werden, um eine Gewöhnung zu vermeiden.

Beim Spiel gegen Dänemark haben deutschlandweit über 23 Millionen Menschen zugeschaut. Darunter sind auch Kinder und Jugendliche. Was muss einem 13-Jährigen durch den Kopf gehen, wenn wieder stolz verkündet wird, dass 12.000 Liter Bier vor dem Anpfiff ausgeschenkt wurden?

Ich unterstelle keinem Moderator und keiner Moderatorin in den Öffentlich-Rechtlichen, dass er oder sie Alkohol verherrlichen will. Ich denke eher, sie denken bei ihrer Berichterstattung gar nicht erst darüber nach. Ich würde mir wünschen, dass Redaktionen das Thema in einen Gesamtkontext setzen, der über die Unterhaltung hinaus geht.

Aber es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung, die nicht ignoriert werden darf und gerade von den Öffentlich-Rechtlichen gespiegelt werden muss. Deutschland ist ein Hochkonsumland. Jedem da draußen, auch den Journalistinnen und Journalisten, die die EM begleiten, sollte das endlich bewusst sein. Sie müssen sich fragen: Werde ich meiner Verantwortung gerecht?

Trauriger Rekord Deutschland liegt beim Alkoholkonsum weltweit mit an der Spitze, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht. Demnach trank im Jahr 2019 jeder über 15 Jahren im Schnitt 12,2 Liter Reinalkohol. Damit gehört Deutschland zu den zehn Ländern mit dem höchsten Konsum.

Es gibt so viele wichtige Themen, über die man sprechen könnte, wenn man die Gelegenheit hat, an die Menschen so nah heranzukommen. Wieso interessiert man sich für den Alkoholkonsum?

Findet ein Umdenken statt?

Als Regisseur fallen mir Dutzende Fragen ein, die ich stellen würde: Welche Kultur oder Tradition hast du durch die EM besser kennengelernt? Welche Fans anderer Nationen fandest du besonders cool? Welche Rolle spielt Fußball für dein Wohlbefinden? Was würdest du tun, um die Reise zur Fanmeile, ins Stadion oder zum Public Viewing angenehmer zu machen? Was stört dich, was gefällt dir besonders gut?

Beim Deutschland-Dänemark-Spiel wurde das Thema Alkohol in der Berichterstattung ausgeklammert – ganz anders als bei den Spielen zuvor. Das hat mich gefreut. Vielleicht findet wirklich ein Umdenken statt.

Was ich mir sonst wünsche: dass Alkohol aus den Lebensmittelgeschäften verschwindet. Ein Nervengift gehört nicht in den Supermarkt. Es sollten spezielle Alkohol-Shops eingerichtet werden, in denen Alkohol erst ab 18 Jahren gekauft werden kann.

Das Gleiche gilt auch für Tankstellen an Autobahnen und vor allem für den Kassenbereich im Supermarkt. Dort sollte Alkohol nicht neben Süßigkeiten und Kaugummis platziert werden. Nicht um der Gesellschaft die Augen zu verschließen, sondern um Personengruppen wie Kinder, Jugendliche und Suchterkrankte zu schützen und eine sichtbare Grenze zwischen Lebensmitteln und Toxinen zu ziehen.