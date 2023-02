Wie verändert sich die globale Artenvielfalt? Studie: Genaue Trends sind derzeit kaum zu erfassen

Verfügbare Monitoringdaten der Artenvielfalt sind zu unpräzise, um verlässliche globale Durchschnittswerte aus den lokalen Trends errechnen zu können. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

Die Autorinnen und Autoren empfehlen, den Wandel der biologischen Vielfalt vorrangig auf lokaler und regionaler Ebene zu bewerten, statt diesen global darzustellen. Darüber hinaus raten sie zu standardisierten Monitoringprogrammen, ergänzt durch Modelle, die Messfehler und räumliche Ungenauigkeiten berücksichtigen.

Der weltweite Verlust der biologischen Vielfalt gilt als eine der größten Herausforderungen für kommende Generationen. Auf der Weltbiodiversitätskonferenz COP15 im Dezember letzten Jahres haben die Mitgliedsstaaten des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) neue Ziele und Regeln verabschiedet, um diesen Rückgang zu bremsen und umzukehren. Um die Erfolge dieses neuen Abkommens messen zu können, bedarf es eines verbesserten Monitorings der biologischen Vielfalt, das die globalen Trends erfassen und bewerten soll.

Kamerafallen, wie hier im Peneda-Gerês-Nationalpark in Portugal, sind wichtige Monitoring-Instrumente, um die Anwesenheit von Säugetierarten und anderen großen Tieren zu erfassen. Es gibt jedoch kein weltweites Monitoringprogramm für Kamerafallen, und Langzeitdaten existieren nur von wenigen Standorten. © Zuleger et al. 2023 (CC BY 4.0)

Es gibt verschiedene Kenngrößen, um die biologische Vielfalt zu messen. Die gängigste ist der Artenreichtum auf lokaler Ebene. Doch während der Verlust von Arten auf globaler Ebene alarmierende Ausmaße annimmt, entspricht dies nicht immer dem, was auf lokaler Ebene geschieht.

Addierte Fehler führen zu großer Ungenauigkeit

„In der wissenschaftlichen Gemeinschaft wurde heftig darüber diskutiert, warum die großen globalen Gesamtstudien bisher keine negativen Trends beim lokalen Artenreichtum festgestellt haben“, erklärt Henrique Pereira, Leiter der Forschungsgruppe Biodiversität und Naturschutz am iDiv und an der MLU und Hauptautor der Studie. „Wir zeigen, dass der Rückgang der lokalen Artenvielfalt wahrscheinlich viel geringer ist als von vielen angenommen und dass unter diesen Bedingungen selbst geringe räumliche Abweichungen und Fehler beim Monitoring dazu führen, dass globale Trends nicht erkannt werden.“

Um ein globales Bild von den Vorgängen auf lokaler Ebene zu erhalten, müssen alle verfügbaren lokalen Beobachtungsdaten zusammengetragen und über die Zeit hinweg ausgewertet werden. „Das Problem mit den Daten ist, dass diese von ganz verschiedenen Personen und Organisationen unter völlig unterschiedlichen Bedingungen und meist nicht nach standardisierten Regeln erfasst wurden und werden“, sagt Erstautor Jose Valdez, Forschender am iDiv und an der MLU. „Führt man sie dann zusammen, addieren sich die Fehler und Abweichungen und machen das Ergebnis sehr ungenau.“

Die Forscher beschreiben, wie etwa die Zeitabstände zwischen Probenahmen, die Größe der Probeflächen oder kleine Fehler bei der Zählung der Arten an einem Standort die Monitoringresultate beeinflussen. Ein weiteres Problem ist die räumliche Unausgewogenheit der Monitoringdaten. So werden die meisten Daten in Europa und den Vereinigten Staaten erhoben, und dort vorwiegend in Lebensräumen wie gemäßigten Laub- und Mischwäldern. Tropische Regionen und Lebensräume, die die höchste Artenvielfalt und größten Verluste verzeichnen, sind in den Datenbanken völlig unterrepräsentiert.

Um herauszufinden, ob und wie diese Ungenauigkeiten kompensiert werden können, simulierten die Forschenden in Modellen Tausende von Monitoringnetzwerke und variierten die oben genannten Faktoren. Grundlage war ein Modell mit Daten aus der PREDICTS-Datenbank, die Angaben von über 32.000 Standorten und über 51.000 Arten enthält, anhand derer die voraussichtliche Entwicklung der Populationen bei der jeweils lokal vorherrschenden Landnutzung über Jahrzehnte berechnet werden kann.

Die Forschenden konnten zeigen, dass es theoretisch möglich wäre, globale Veränderungen der biologischen Vielfalt innerhalb eines Jahrzehnts zu identifizieren, wenn man Hunderte von Standorten perfekt beprobte, oder sogar innerhalb von drei Jahren bei Tausenden von Standorten.

Unrealistisch viele Standorte

Studien zeigen jedoch, dass lokale Monitoringdaten in der Regel zu zehn bis 30 Prozent fehlerhaft sind, meist aufgrund fehlender oder falsch identifizierter Arten. So stellte sich auch heraus, dass sich die Möglichkeit, globale Veränderungen erkennen zu können, schon drastisch verringerte, wenn man nur sehr kleine Messfehler von bis zu fünf Prozent hinzufügte. Bei realistischeren Fehlerquoten und weiteren Ungenauigkeitsfaktoren dürfte die Feststellung des durchschnittlichen globalen Trends schlicht unmöglich sein, teilte das iDiv mit.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass präzise globale Aussagen zu Trends der lokalen Artenvielfalt die perfekte Beprobung einer unvorstellbar großen Anzahl von Probeorten erfordern würde“, sagt Valdez. Der Nutzen für wirksame und zeitnahe Schutzmaßnahmen sei jedoch fraglich. „Naturschutzstrategien werden nicht auf globaler Ebene, sondern auf lokaler und nationaler Ebene koordiniert und umgesetzt“ sagt Valdez. Messungen von Trends auf diesen kleineren Skalen seien nicht nur praktischer, sondern sie würden auch dabei helfen, die Ursachen für Verluste biologischer Vielfalt zu verstehen und Erhaltungsmaßnahmen zu bewerten.

„Biodiversitätsmonitorings sollten deutlich ausgeweitet und mit Modellen ergänzt werden, um Datenlücken zu schließen“, sagt Henrique Pereira. Die Autorinnen und Autoren raten dazu, ein repräsentatives Netz von Probenahmestellen in der ganzen Welt zu etablieren, das unabhängige, integrierte und regelmäßig aktualisierte Daten zur biologischen Vielfalt liefert. Ein solcher Ansatz wird derzeit für die Europäische Union im Rahmen des Projekts EuropaBON entwickelt. (Tsp)

