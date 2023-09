Worüber die Medien (meistens) schweigen „Die Konsensfabrik“ von Noam Chomsky und Edward S. Herman

Während Demonstranten „Lügenpresse“ skandieren und online die Klickzahlen der - neutral ausgedrückt - alternativen Medien durch die Decke schießen, bröckelt das Vertrauen in die etablierten Medien. Der Langzeitstudie „Medienvertrauen“ der Universität Mainz und der Universität Düsseldorf aus diesem Jahr zufolge misstrauen 38 Prozent der Deutschen den öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den großen überregionalen Tageszeitungen sind es sogar 45 Prozent – so viele wie noch nie. Was aber sind die Ursachen dieser Unzufriedenheit? Läuft bei den Medien etwas schief oder ist die Erzählung von den „Systemmedien“ eine Strategie rechter Internettrolle und Aluhutträger?