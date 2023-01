Zusammenstoß mit Auto Radfahrerin in Potsdam bei Unfall verletzt

Eine Radfahrerin hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Potsdam Verletzungen erlitten. Die 55-Jährige sei am Dienstagmittag auf dem Radstreifen in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen, als es zur Kollision mit einem fahrenden Auto kam, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Offenbar aus Unachtsamkeit sei es zu dem Unfall gekommen, hieß es in einer Mitteilung.

Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht im Gesicht verletzt. Sie sei zunächst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Erst am Montagnachmittag hatte sich eine Radfahrerin in Potsdam schwer verletzt. Die 21-Jährige war auf der Breiten Straße gestürzt. Daraufhin geriet sie mit ihren Beinen unter den Anhänger eines Lkws. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Die Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich. (dpa/cmü)

Zur Startseite