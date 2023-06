120 Jahre Tour de France Von der Vermenschlichung des Fahrrads und der Verfahrradlung des Menschen

Die letzten Meter vor dem Gipfel des Mont Ventoux sind besonders quälend. Höhnisch wirkt seine schwerelos mondlandschaftliche Erscheinung, wenn irdische Gravitation an jeder Muskelfaser zerrt. So manchen Gipfelstürmer hat er in der 120-jährigen Geschichte seiner Bezwingungen per pedales schon in die Knie gezwungen. Einen, Tom Simpson, kostete er 1967 in Verbindung mit einem Doping-Cocktail sogar das Leben. 1970 ließ er den großen Eddy Merckx bei siegreicher Ankunft auf dem Gipfel hyperventilieren. Jahrzehnte später erklärte Merckx, dass es nur Show gewesen sei, um dem Presserummel nach dem Rennen zu entgehen – das behauptete er jedenfalls.