1:3 gegen Lüneburg Die Netzhoppers stehen vor dem Aus

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben das erste Play-off-Viertelfinale beim Tabellenzweiten SVG Lüneburg verloren und stehen vor dem Aus. Der Außenseiter verlor am Samstag in der LKH Arena deutlich mit 1:3 (14:25, 14:25, 25:21, 22:25). In der Serie im Modus „Best-of-three“ muss das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski nun am 2. April in Bestensee das zweite Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen. Ansonsten wäre die Saison für die Netzhoppers, die nach der Zwischenrunde auf Tabellenplatz sieben lagen, beendet.

Es war die dritte Niederlage für die Gäste aus Königs Wusterhausen im dritten Spiel gegen Lüneburg in dieser Spielzeit. Immer wieder hatten sie in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen, fanden nicht so recht in den Spielrhythmus. Lüneburg hingegen spielt seit Beginn der Saison konstant stark auf und konnte sich einmal sogar überraschend souverän gegen den Tabellenersten BR Volleys durchsetzen. Sollten die Lüneburger am kommenden Wochenende erneut gewinnen, ginge es im Halbfinale gegen Friedrichshafen oder Giesen. (dpa/Tsp)

