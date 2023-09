14 Punkte gegen die Wohnraumkrise Die neuen Pläne der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat am Montag ein 14-seitiges Papier mit Maßnahmen vorgelegt, die im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Deutschland helfen soll. Darin vorgesehen ist unter anderem der Verzicht auf die geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten. Zudem soll es mehr Geld für Familien auf dem Weg ins Eigenheim oder für den Heizungstausch geben. Das Papier wurde nach Angaben von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) in Zusammenarbeit mit Finanzminister Christian Lindner (FDP), Umweltministerin Steffi Lemke sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) erstellt.