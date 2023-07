250.000 Euro benötigt für Parade in Berlin „Rave the Planet“ ruft zu Spendenaktion auf

In Berlin soll am Samstag die Techno-Demonstration „Rave the Planet“ stattfinden. Nachdem eine Absage drohte, rufen die „Love-Parade“-Nachfolger nun zu einer Spendenaktion auf.

Am Montag hatte „Love Parade“-Gründer Dr. Motte überraschenderweise mitgeteilt, dass der Malteser Hilfsdienst nicht wie geplant die Parade begleiten wolle. Dieser begründete die Entscheidung mit fehlenden Unterlagen zur Streckenführung und Planung.

Die Nachricht habe die Veranstalter „wie ein Schlag ins Gesicht“ getroffen, heißt es auf der Fundraising-Plattform „GoFundMe“. Man habe mit den Maltestern seit März 2023 im Austausch gestanden und auch schon einige Detailplanungen vorgenommen. Um einen privaten Sanitätsdienstleister finanzieren zu können, benötigen die Veranstalter 250.000 Euro.

Die Summe war laut Aussagen der Veranstalter in der „Abendschau“ des RBB von kommerziellen Dienstleistern veranschlagt worden, um die als Versammlung angemeldete Veranstaltung zu begleiten. Zu der Techno-Parade werden am Samstag bis zu 300.000 Menschen erwartet.