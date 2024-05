43-Jähriger außer Kontrolle Mann wirft Möbel aus Potsdamer Hochhaus

Ein Mann hat am Samstagmorgen in einem Potsdamer Mehrfamilienhaus in Zentrum Ost Möbel von einem Balkon der achten Etage in die Tiefe geworfen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 43-Jährige widerrechtlich in der zugehörigen Wohnung auf. Anwohner hatten die Beamten verständigt, da sie Geschrei aus der Wohnung gehört hatten.

Weil der Mann die Einsatzkräfte nicht hereinlassen wollte, öffneten Feuerwehrleute die Tür. Die Beamten erteilten dem 43-Jährigen einen Platzverweis, dem der Beschuldigte nachkam. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen oder Geschädigte, die durch herunter geworfene Gegenstände getroffen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam zu melden.