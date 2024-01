50 Jahre Waschbeton-Optik „Havel-Philharmonie“ statt Seniorenclub am Spandauer Havelufer?

Party im Seniorenclub am Lindenufer: Am 5. Dezember 1973 wurde das Häuschen in rustikaler Waschbeton-Optik am Rande der Altstadt eröffnet, diese Woche wurde das 50-Jährige gefeiert. Auf der Jubiläumsgästeliste: Komiker Oliver Grammel, Bürgermeister Frank Bewig, CDU, sowie als Gastgeber Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD. Der Standort zwischen Rathaus Spandau und Havel ist super zentral, Hunderte Menschen kommen dorthin.