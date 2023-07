80.000 Euro Schaden Brandenburger Haus nach Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar

Beim Brand eines Dachstuhls in Glienicke/Nordbahn (Landkreis Oberhavel) ist ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden. Der Brand brach bei Reparaturarbeiten mit einem Lötbrenner an einem Dachstuhl eines Hauses aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Durch den Brand am Montag stürzte das Dach ein. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute im Einsatz. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. (dpa)