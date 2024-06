„Ankommen hat viele Facetten“ Letzte Runde für Potsdamer Jugendmusical über Integration und Toleranz

Integration und Bodyshaming sind nur einige Themen, die sich die Jugendgruppe des Kindermusiktheaters „Buntspecht“ für das Musical „Ankommen ist schwer – Ich, Wir und Die Anderen“ ausgesucht hat. „Ankommen hat ganz unterschiedliche Facetten“, sagt Milou Fried, eine der Darstellerinnen. In dem Musical erzählen fünf Episoden jeweils eine für sich stehende Geschichte.



Wer das Stück in seiner letzten Wiederaufnahme noch sehen möchte, muss sich beeilen. Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern, sagt die künstlerische Leiterin Margitta Burghardt-Mertins.