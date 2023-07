„Apropos“ Flaggschiff-Geschäft eröffnet Luxus, luftig präsentiert

Berlin hat einen neuen Luxusladen. Der wurde jetzt mit einer zünftigen Champagner-Party und Streichern der Staatsoper mondän eröffnet.

Das passt zum geschichtsträchtigen Ort, an dem der „Apropos Concept Store“ künftig die Berliner Gesellschaft mit den nötigsten Luxuswaren versorgen will. Im Alhambra-Haus am Kurfürstendamm 68 wurde 1922 der erste Tonfilm aufgeführt, und die Gästeliste setzte Maßstäbe.

Zum Beispiel war damals Albert Einstein dabei. Diesmal feierten unter anderem die Schauspieler Clemens Schick, David Schütter und Peri Baumeister mit sowie Moderatorin Rabea Schif. Während der Pandemie haben die Geschäftsräume in bester Adenauerplatz-Lage zeitweise leer gestanden.

Passion für schöne Dinge

Vor fast 40 Jahren hat das Streben nach perfekter Ästhetik, verbunden mit einer Passion für Mode und schöne Dinge, die „Apropos“-Gründer Klaus Ritzenhöfer und Daniel Riedo bewegt, sich künftig der kulturvollen Präsentation von Luxuswaren zu widmen.

So erzählt es jedenfalls Markendirektor Pepe Burkhardt. Er ist durch beispielsweise den „Berliner Salon“ in der hiesigen Modeszene eine bekannte Größe. Gemeinsam mit ihrem Managing Partner Henning Korb haben die Gründer die Geschäfte an Standorten wie München, Düsseldorf, Köln, Hamburg sowie Rottach und Gmund am Tegernsee geführt.

Viel Platz für Düfte und Tücher

Die letzteren Orte mögen nicht auf jedermanns persönlicher Landkarte vertreten sein, sind aber für reiche ausländische Gäste ein beliebtes Ferien- und also auch Shopping-Ziel. Nun ist also auch Berlin reif für das Motto „Fashion is a state of mind“. An Touristen mangelt es gerade nicht.

Luxuriös mutet die luftige Präsentation der Waren an, Düfte im Entrée mit reichlich Platz für jedes einzelne Fläschchen. Auch die verführerisch ausgebreiteten glitzernden Pullis, die wärmenden Tücher und Hoodie-Mäntel wirken nicht so, als müssten sich ihre Besitzer Sorgen machen um profane Dinge wie Mietkosten.

Champagner-Garten im Hinterhof

Einen hübschen kleinen Garten im Hinterhof gibt es auch, der künftig temporär genutzt werden soll für wechselnde Attraktionen. Bis zum 18. August wird er genutzt von der Champagnermarke Veuve Clicquot, die neben Schuhen und Kleidung ebenfalls zum luxuriösen Sortiment zählt.

Das Grand Opening ließen sich auch die Teams großer Marken wie Armani, Kiton, Extreme Cashmere und Victoria Beckham nicht entgehen, der dieses Ereignis eine Berlin-Reise wert war.

Im Anschluss an die Streicher war der aus Los Angeles angereiste Sounddesigner Arman Naféei für die guten Hintergrundtöne verantwortlich.