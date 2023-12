ARD-Doku Was Sie immer schon über Schumi wissen wollten...

Sein erster Grand-Prix-Sieg machte ihn 1992 über Nacht zum Star. So wie vor ihm mit Boris Becker Tennis populär wurde, so wurde mit Michael Schumacher das Geräusch aufheulender Motoren Bestandteil der TV-Berichterstattung. Die fünfteilige Doku-Serie „Being Michael Schumacher“ (ARD Mediathek) rekapituliert Schumis Weg vom schüchternen Jungen aus einem Nordrhein-Westfälischen Provinznest bis zur Formel-1-Legende.

Mit einer Fülle sehenswerter Archivmaterialien leuchtet der BR-Sport-Spezialist Andreas Troll die kleine Welt rund um die Kartbahn neben der Kiesgrube in Kerpen aus. Die Eltern betrieben hier eine Imbissbude. Wenn der junge Michael aus der Schule heimkam und beim Mittagessen saß, konnte er ohne hinzusehen – nur am Motorengeräusch – heraushören, welche seiner Kumpels draußen auf der Rennpiste ihre Runden drehten. Dank dieser Akribie wurde der KfZ-Mechaniker nur vier Jahre nach seinem Einstieg in die Formel 1 Weltmeister.

Ich bin keine Legende. Ich bin nur jemand, der das Glück hat, in etwas gut zu sein, dass ihm Spaß macht. Michael Schumacher

Respektvoll nähert sich die Doku-Serie auch dem Menschen Michael Schumacher, der trotz märchenhafter Erfolge nie abhob. So spendete er 2005 für die Opfer der Tsunami-Katastrophe in Südostasien siebeneinhalb Millionen Euro aus seinem Privatvermögen – um gleichzeitig beim Frühstück 40 Cent für Erdbeermarmelade zu sparen. Mit solch liebenswürdigen Anekdoten setzt die Serie interessante Akzente.

Mehr zum Thema im Tagesspiegel Plus Formel-E-Chef Reigle im Interview „Es gibt keinen Kampf mit der Formel 1“

Schumachers Geschichte, die mit dem zehn Jahre zurückliegenden Skiunfall eine tragische Wende nahm, ist allerdings nach wie vor medial überaus präsent. Vor zwei Jahren verbeugte sich eine Netflix-Dokumentation vor dem Ausnahme-Rennfahrer. Echte Fans wird das nicht abhalten. Zweieinhalb Stunden macht die flott erzählte Serie jeweils Boxen-Stopps an den wichtigsten Stationen von Schumachers Karriere.