Austausch mit Brasilien Gasteltern gesucht

Die Organisation „DJO - Deutsche Jugend in Europa“ sucht für Schülerinnen und Schüler aus Brasilien Gastfamilien. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren kommen im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Colegio Suiço Brasileiro Sao Paulo (Schweizerschule Sao Paulo) vom 14. Januar bis zum 2. März nach Deutschland. Sie nehmen am Unterricht eines Gymnasiums oder einer Sekundarschule am Wohnort der Gastfamilie teil. Die Schüler sprechen Deutsch als Fremdsprache. Ein Gegenbesuch ist möglich. Kontakt: DJO - Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, Stuttgart. Tel. 0711-6586533, E-Mail: gsp@djobw.de, gastschuelerprogramm.de. (svo)

