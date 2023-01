Bahnhof Berlin-Köpenick Sperrungen und Ersatzverkehr bis 2027

Ab März bleibt in Köpenick kein Stein mehr auf dem anderen: Der Bahnhof, an dem bisher nur die S-Bahn hielt, wird zu einem modernen Regionalbahnhof ausgebaut. Bis mindestens Sommer 2027 kommt es deshalb immer wieder zu Straßensperrungen und Schienenersatzverkehr. Vergangene Woche lud die DB Netz AG Anwohnerinnen und Anwohner in das Stadion an der Alten Försterei ein, um über die Details des Großprojektes zu informieren.

