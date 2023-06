Bericht der inklusiven Redaktion von Special Olympics Auf Augenhöhe – ein Treffen mit Dirk Nowitzki

Beide haben sie mit der Rückennummer 14 jahrelang für Furore gesorgt. Dabei waren sie anfangs im Basketballsport nicht so gut. Heute blicken die beiden Centerspieler auf jeweils eine erfolgreiche Karriere zurück.

Die Rede ist von Dirk Nowitzki und Benjamin Philipp aus Winnenden bei Stuttgart, die bei der Auftaktpressekonferenz zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 für Aufsehen sorgten. Heute spielen sie nicht mehr im Team Deutschland von Special Olympics bzw. der deutschen Nationalmannschaft. Denn beide haben die Basketballschuhe an den Nagel gehängt.

Mit „Dann bist Du jetzt auch in Rente“ hat Dirk Nowitzki die aktuelle Situation der beiden auf den Punkt gebracht. Bei einem Treffen – buchstäblich auf Augenhöhe. Denn beide nutzen momentan einen Teil ihrer Freizeit als Botschafter und Sympathieträger für die Inklusionsidee der Special Olympics: Dirk Nowitzki als „Friend of the Games“, Benjamin Philipp als Teil des inklusiven Redaktionsteams bei den Spielen.

Digitale Serie Dieser Text erscheint im Rahmen der „Special Olympics Zeitung" – ein Gemeinschaftsprojekt von Tagesspiegel, DGUV, BGW und Special Olympics Deutschland.

In dieser Eigenschaft hat Philipp den ehemaligen Basketball-Star am Pressepodium direkt unter Druck gesetzt: „Bleiben Sie den Special Olympics auch so treu, so wie Sie Ihrem Verein, den Dallas Mavericks, immer treu waren?“ Nowitzki hat auch neben dem Spielfeld die richtige Antwort: „Ich versuch’s!“ Und sieht sich auch schon mit der nächsten Frage konfrontiert.

Nobody is perfect

„Sie haben ja den Fadeaway-Jump erfunden für die NBA. Gibt es auch was, das Sie für die Special Olympics erfinden könnten?“ Was Nowitzki die Chance gibt, einen wichtigen Aspekt der Spiele zu skizzieren: „Ich weiß nicht so richtig, ob ich was erfinden kann für die Special Olympics. Ich glaube, ich lasse mich hier eher von den Athletinnen und Athleten inspirieren. Ich glaube, die müssen mir zeigen, was sie alles erfinden und machen können.“

Schließlich gehe es um Teilhabe – und darum, dass jeder Mensch die Chance haben soll, Sport zu betreiben. In dem Sinne freue er sich, hier zu sein, „und hoffe, die Idee und die Spiele promoten zu können“. Wobei Nowitzki als Botschafter und Fürsprecher der Special Olympics nicht nur auf der Pressekonferenz und der Eröffnungsfeier für Impulse gesorgt hat.

Auch im Training vor Wettbewerbsbeginn beim Basketball-Team Deutschland hat er als Teamplayer für Orientierung und Aufsehen gesorgt. Dort hat er sich in der Abwehr positioniert und konnte dabei nicht verhindern, dass doch einige Körbe geworfen wurden. Nobody is perfect.

Und schließlich gibt es dann doch noch einen kleinen Unterschied zwischen Benjamin Philipp, dem ehemaligen Mitglied von Team Deutschland und Dirk Nowitzki: Beide haben sie schon Bronze in ihrer Karriere gewonnen: Nowitzki bei der Weltmeisterschaft 2002 – Philipp allerdings bei den Special Olympics World Games 2015.