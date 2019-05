Treptow-Köpenick wird seinen bislang unversorgten 75 Bezirkskindern nun doch Plätze an bezirklichen Schulen anbieten. Nach "zahlreichen telefonischen Rücksprachen, insbesondere auch mit den betroffenen Schulen", wurde entschieden, dass die Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule und die Fritz-Kühn-Schule je eine weitere Regelklasse eröffnen werden, teilte Bildungsstadträtin Cornelia Flader (CDU) am Mittwoch auf Anfrage mit.

Wie bereits berichtet, kommt die dritte fehlende Klassen an die Bölsche-Schule. Deren Willkommensklasse werde aufgelöst "und dafür eine weitere Regelklasse eingerichtet ", sagt Flader. Die übrigen 25 Plätze, die in Lichtenberg zunächst gefehlt hatten, werden in Marzahn-Hellersdorf untergebracht. Somit sind alle 100 Kinder versorgt, für die seit vergangener Woche Lösungen gesucht wurden.

"Die Entscheidung ist aber alles andere als gut, Sie wurde notwendig, weil die Senatsverwaltung für Bildung verhinderte, dass die zu versorgenden Schülerinnen und Schüler im Gebäude der Flatow-Schule beschult werden", sagt Flader. Die Bildungsverwaltung wollte, dass der Bezirk seine siebten Klassen vergrößert.

Warnung vor 2020/21

Die jetzt gefundene Lösung belaste alle betroffenen Schulen erheblich und mindere deren pädagogische Angebote. Außerdem verschiebe sie die Probleme damit teilweise auf das Folgejahr, statt sie zu lösen. Es sei bereits heute abzusehen, dass im Schuljahr 2020/ 21 "eine noch schärfere prekäre Situation eintritt", prognostiziert Flader. Nach heutigem Kenntnisstand werde die Fritz-Kühn-Schule dann nur drei siebente Klassen eröffnen können, eine weniger als bisher. Die Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule werde ihr pädagogisches Programm stark einschränken müssen.

Die unterausgelastete Spezialschule bleibt im Gespräch

Deshalb sei mit der Schulaufsicht am Mittwoch abgestimmt worden, dass die Spezialschule des Sports, die Flatow-Schule, spätestens 2020/21 als Filialstandort einbezogen werden muss". Wie berichtet, leiden Berlins Spezialschulen des Sports teilweise unter Schülermangel.