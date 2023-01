120 Kilogramm Marihuana aus Spanien Drei mutmaßliche Drogenschmuggler in Berlin-Lichterfelde festgenommen

Am Mittwoch sind in Berlin-Lichterfelde drei Männer festgenommen worden, die Drogen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen. Seit Dezember 2022 ermitteln die Polizei Berlin, die Staatsanwaltschaft sowie der Zoll in dem Fall. Zum Zeitpunkt der Festnahme sollen die drei Tatverdächtigen im Alter von 39, 32 und 22 Jahren gerade etwa 120 Kilogramm Marihuana aus einem Transporter ausgeladen haben, wie die Polizei berichtete.

Die Ermittler hatten den Zeitpunkt und Ort des Drogenschmuggels zuvor in Erfahrung gebracht. Ihnen war bekannt, dass eine größere Menge Marihuana aus Spanien am Mittwoch in Berlin ankommen sollte. Laut Polizeiangaben wollten die Tatverdächtigen die Drogen in eine sogenannte Bunkerwohnung bringen. Bei den Ermittlungen sei die Wohnung in der Celsiusstraße lokalisiert worden.

Gegen 14.30 Uhr seien am Mittwoch dort die drei Tatverdächtigen angekommen und hätten begonnen, die Drogen auszuladen. Spezialeinsatzkräften der Berliner Polizei sei es dann gelungen, die drei mutmaßlichen Drogenschmuggler festzunehmen. Gegen zwei der drei Tatverdächtigen wurde der Haftbefehl vollzogen.

Wie die Polizei bekanntgab, habe der 39-Jährige eine scharfe Schusswaffe inklusive Munition bei sich geführt. Die Waffe wurde, wie auch das Marihuana, beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen laufen noch. (Tsp)

Zur Startseite