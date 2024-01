120.000 Euro für Rechtsextremisten-Treff gespendet Berlins Ex-Finanzsenator Kurth tiefer bei Identitären verstrickt

Der frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth hat sich schon weitaus früher als bislang bekannt für die rechtsextremistische Szene engagiert. Das geht aus Recherchen des Portals „Exif“ hervor. Demnach soll Kurth im Jahr 2019 eine Summe von 120.000 Euro für ein „patriotisches Hausprojekt“ der rechtsextremen Identitären Bewegung überwiesen haben. Wegen seines Engagements ist Kurth bereits vor geraumer Zeit in den Blick der Verfassungsschutzbehörden geraten.

Das Haus steht im österreichischen Steyregg, wenige Kilometer von Linz entfernt, das von Adolf Hitler zur Führerstadt ernannt worden war. 2021 ist das „Castell Aurora“ eröffnet worden, ein Veranstaltungsort der rechtsextremistischen Szene für die europaweite Vernetzung, auch AfD-Mandatsträger aus Deutschland sollen dort schon zu Gast gewesen sein.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Über ein Konstrukt war den Geldgebern für das Projekt damals Anonymität zugesagt worden. Doch nun hat „Exif“ Dokumente veröffentlicht, die belegen sollen, dass Kurth am 19. September 2019 genau 120.000 Euro auf ein Konto der Deutschen Bank überwiesen hat. Empfänger war laut dem nun veröffentlichten Kontoauszug die Agentur „Okzident Media“ aus Rostock. Eigentümer sind zwei bekannte Personen der Identitären Bewegung: Daniel Fiß, früher NPD-Mitglied, bis vor einigen Jahren Bundesleiter der Identitären in Deutschland, zeitweise Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten, und Daniel Sebbin.

Geldgeber können anonym bleiben

Als Verwendungszweck für das Geld gab Peter Kurth „Schanze Eins UG & Co KG“ an. Dabei handelt es sich um einen Finanzdienstleister in Rostock, den Daniel Sebbin mitgegründet hat. Auf ihrer Internetseite wirbt die Firma für die Finanzierung von identitären „Strukturprojekten“ und erklärt: „Wir bringen Unterstützer und Aktivisten zusammen.“ Die Firma sei ein neues „patriotisches Großprojekt“ von Führungsköpfen der Identitären und biete „erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten“. Dazu gehöre der Anspruch, „eine ehrliche, mitreißende und lebendige Gegenkultur in Deutschland zu etablieren“.

Die Identitäre Bewegung kann über dieses Konstrukt Geld einwerben von Menschen, die unerkannt bleiben worden. Die Finanziers schicken das Geld an „Okzident Media“, die überweist es dann weiter an „Schanze Eins“. Über die Mieteinnahmen der erworbenen Immobilien sollen die Darlehen dann über den gleichen Weg an die anonymen Investoren zurückgezahlt werden.

400.000 Euro Gesamtkosten für „patriotisches Hausprojekt“

Einen Tag nach Kurths Überweisung überwies die „Okzident Media“ am 11. September 2019 dann 194.948,28 Euro an Steve H., den Projektverantwortlichen von „Schanze Eins“ für das Projekt „Konservatives Zentrum“ in Linz. Der Verwendungszweck lautete: „Darlehen Linz“.

In der Projektbeschreibung für das „patriotische Hausprojekt“ vom Juni 2019 heißt es: „Investitionsrisiko: moderat“. Das Volumen belaufe sich auf 400.000 Euro, es seien in den ersten fünf Jahren Mieteinnahmen von je 6000 Euro zu erwarten, danach 8400 Euro pro Jahr. Wie „Exif“ berichtet, ist die Immobilie in Steyregg laut Kaufvertrag am 5. September 2019 an den Projektverantwortlichen Steve H. übertragen worden.

Ein Bund zwischen Burschenschaftern

Für Mittwochabend dieser Woche war im „Castell Aurora“ ein Auftritt des Verlegers Götz Kubitschek angekündigt, er ist Vordenker der Neuen Rechten in Deutschland. Er war auch im Juli zu Gast in Kurths Dachgeschosswohnung in Berlin-Mitte. Vor rund hundert Gästen wurden an diesem Abend Bücher aus Kubitscheks Verlag vorgestellt – etwa vom Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, und vom Österreicher Martin Sellner, Leitfigur der Identitären Bewegung.

Auch Berlins AfD-Chefin Kristin Brinker war an dem Abend dabei, ebenso die Chefin des Gasthauses in Potsdam, in dem Sellner im November 2023 seine Thesen zur massenhaften „Remigration“, also der Ausweisung von Ausländern und Deutschen mit Migrationshintergrund, vorstellte.

Im Landhaus Adlon hat nach Recherchen von „Correctiv“ im November 2023 ein Geheimtreffen Rechtsextremer mit Vertretern von AfD und Werteunion stattgefunden. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Zu Besuch bei Kurth waren weitere AfD-Vertreter aus dem Umfeld des Thüringer Parteichefs Björn Höcke, Identitäre und Vertreter der „Neuen Rechten“. Genannt wird als Gast auch Benedikt Kaiser, früher aktiv in einem verbotenen Neonazi-Trupp in Chemnitz, inzwischen identitärer Autor und Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl aus der Thüringer AfD.

Ebenfalls dabei in Kurths Wohnung: Philip Stein, Chef des rechtsextremen Vereins „Ein Prozent“, einem der wichtigsten Vorfeldnetzwerke der AfD. Sein Verlag mit Sitz in Dresden vertreibt Werke neurechter und faschistischer Autoren.

Zur Person Peter Kurth, Berliner Ex-Senator, war seit 1977 CDU-Mitglied, in der Berliner CDU galt er als Liberaler, von 1999 bis 2001 war er Finanzsenator. Zuvor war er seit 1994 Finanzstaatssekretär. Einige Jahre saß er im Abgeordnetenhaus. Ende 2023 trat Kurth aus der Berliner CDU aus, er wollte dann zur Union nach Brandenburg wechseln, im Oderbruch, in Letschin hat er einen weiteren Wohnsitz. Die Berliner CDU schickte eine Überweisung zum Kreisverband Märkisch-Oderland, dort wurde er zunächst als Mitglied eingetragen. Im Zuge der Berichte über Kurths Verstrickungen im rechtsextremen Milieu überprüfte die CDU den Fall. Da er nach seiner Austrittserklärung keinen neuen Mitgliedsantrag gestellt hatte, wurde Kurth „inaktiv“ gestellt. Aus der Berliner CDU heißt es, dass Kurth seit der sogenannten Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 den Kurs von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Migrationspolitik abgelehnt und sich radikalisiert habe. Seit 2008 war er geschäftsführender Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE). Dort endete im September 2023 seine reguläre Amtszeit als Cheflobbyist, für den Übergang war er weiter kommissarisch im Amt. Nach dem ersten Bericht über Kurths Empfang mit Rechtsextremen trennte sich der Verband von ihm.

Stein und Kurth verbindet etwas – sie sind Burschenschafter. Stein kommt aus der „Marburger Burschenschaft Germania“, die Experten dem rechtsextremen Spektrum zuordnen. Auch war er Sprecher des Verbands „Deutsche Burschenschaft“, dort ist wiederum auch die Berliner Burschenschaft „Gothia“ organisiert. Peter Kurth war bis 2020 zweiter Vorsitzender und ist seit Mai 2023 Chef des Vereins der „Alten Herren“ der Gothia, sie nennen sich „Vereinigung Alter Gothen“.

Das Bauprojekt in Österreich blieb wohl nicht das einzige Investment des früheren Finanzsenators Kurth in die Identitäre Bewegung. Verstrickt sein soll er auch in den Aufbau eines Treffpunktes der Identitären Bewegung in Chemnitz. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt nach einem „Spiegel“-Bericht gegen den Bundeschef der Identitären und Gründer von „Schanze Eins“, Philip Thaler, und den Chemnitzer Ortsgruppenchef Vincenzo R. wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Anlass für die Ermittlungen ist ein Immobiliengeschäft mit einer im Jahr 2022 eigens gegründeten Firma. Kurth soll in die Finanzierung einer von der Firma gekauften Ladenfläche involviert gewesen sein, wird von der Staatsanwaltschaft aber nicht als Beschuldigter geführt.