127 Jahre alte Berliner Eiche gefällt Warum musste der mächtige Baum weichen?

Vor Berlins größtem Friedhof stand ein alter, mächtiger Baum, um den alle einen Bogen gemacht haben an der Kisselnallee Ecke Radelandstraße: Hier ein Blick bei Google Maps. Doch der Baum war krank und wurde im Frühjahr 2023 gefällt. Darauf weist Jens Hofmann (mittlerweile FDP) hin und erkundigte sich im Rathaus von Berlin-Spandau nach den Gründen.

„Der Stamm der 127 Jahre alten Eiche, die nicht als Naturdenkmal ausgewiesen war, wies bereits großflächige Zersetzungen durch Braunfäule auf“, berichten die Fachleute von Grünflächenstadtrat Thorsten Schatz, CDU, und schieben die Schuld auf die Ochsenzunge.

Ochsenzunge?! „Die Zersetzungen werden durch den Baumpilz Ochsenzunge verursacht, der an diesem Baum bereits vor über 15 Jahren vorhanden war. Der Pilz verursacht einen eher langsamen Abbau. Nach nunmehr 15 Jahren wurde wegen der fortschreitenden Schädigung und wegen des exponierten Standortes an der stark befahrenen Kreuzung Radelandstraße/ Kisselnallee/ Pausiner Straße die Fällung veranlasst.“ Die Kreuzung liegt an der Grenze der Ortsteile Hakenfelde und Falkenhagener Feld.

16 Querungshilfen für Spandau Was der Stadtrat und sein Amt noch in Spandau prüfen – hier seine Liste. Unter anderem soll’s im Herbst 2023 am Omnibushof/Wilhelmstraße losgehen.

„Auch wenn der Baum durchaus das Ortsbild geprägt hat und optisch einen teilweise noch vitalen Eindruck machte, konnte aus Gründen der Verkehrssicherung ein morscher und weicher Stammkörper nicht stehen bleiben, zumal auch im Wurzelbereich Pilzfruchtkörper und Morschungen vorhanden waren“, so Stadtrat Schatz.

Die etwas unübersichtliche, weil verschwenkte Kreuzung wird nach langer Debatte 2023-2025 umgebaut; in der Kisselnallee entsteht u.a. eine Mittelinsel an der BVG-Haltstelle („unmittelbar südlich der Radelandstraße“).

