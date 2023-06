13-Jährige war in Mecklenburg-Vorpommern gestorben : Warnung vor Ecstasy-Tabletten „Blue Punisher“ auch in Berlin

Im Rahmen des „Drugchecking“ in Berlin war bereits vor der blauen Ecstasy-Tablette gewarnt worden. In Mecklenburg-Vorpommern starb am Montag eine 13-Jährige – mutmaßlich an einer Überdosis.