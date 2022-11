15 Jahre Berliner Sozial-Kaufhaus Zum fairen Shopping ins „Fairkaufhaus“

Spandaus kleinstes Kaufhaus steht nahe dem Bahnhof: das „Fairkaufhaus“. Hier spricht Antje Dettloff-Grygier über das Sozialkaufhaus, über Kunden und Spenden - und Wünsche ans Rathaus und die Berliner Politik. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Das Interview erschien wie immer zuerst im Bezirksnewsletter für Spandau, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge unter www.tagesspiegel.de/bezirke lesen können - kostenlos.

Liebe Frau Dettloff-Grygier, das ‚Fairkaufhaus‘ feiert diesen Herbst 15-Jähriges. Glückwunsch! Was gab’s als Geschenk vom Stadtrat?

„Vielen Dank für die Glückwünsche! Beide zuständigen Stadträte haben mit uns gefeiert und unsere Arbeit und das Kaufhaus in ihren Grußworten sehr gewürdigt.“

Antje Dettloff-Grygier gehört seit zehn Jahren zum Team. © promo/Fairkaufhaus

Das Fairkaufhaus kennt nicht jeder. Wo ist das?

„Das Fairkaufhaus besteht aus zwei Läden: Kleidung und Hausrat in der Altonaer Straße 6-8. Und Möbel, Medien, Elektroartikel und Kreatives in der Borkumer Straße 17-18, also gleich an der Klosterstraße. Es sind nur fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof.“

Und was machen Sie da?

„Ich selbst bin seit zehn Jahren Teil des Teams und es ist bisher tatsächlich nie langweilig geworden. Ich wollte gerne in einem außergewöhnlichen Projekt arbeiten – das hat geklappt.“

15 Jahre gibt es das Sozialkaufhaus schon in Spandau

Kurz und knapp: Was steht in den Regalen?

„Wir verkaufen alles Guterhaltene, vom Abendkleid bis zum Zeitungsständer, von schicken Schuhen bis zum Kleiderschrank – der natürlich nicht in den Regalen steht -, von der Beatles-Schallplatte und Pavarotti-CD bis zum britischen oder italienischen Kochbuch. Es muss nur vorher gespendet werden…“

Und was steht nicht in den Regalen?

„Wir verkaufen keine Kosmetik, Lebensmittel, Autos, Reifen, Langeweile und auch keine gebrauchten Teppiche, Matratzen und Unterwäsche… und vieles hängt bei uns auch: frisch gewaschen und gebügelt.“

Sozialkaufhaus Spandau © promo/Fairkaufhaus

Darf jeder ins Kaufhaus?

„Jede und jeder, der/die sich anständig benimmt – und kein Wiederverkäufer ist! Natürlich stammen viele unserer Kunden aus der direkten Umgebung. Wer ein geringes Einkommen hat, bekommt übrigens gegen Nachweis eine Kundenkarte und damit nochmals 30 Prozent Nachlass auf den eh schon günstigen Einkauf.“

Wie kommen Sie an all diese Dinge?

„Spenden werden oft direkt im Fairkaufhaus abgegeben. Wichtig ist, dass alles gut erhalten ist, so dass man es selbst noch einmal kaufen würde. Näheres dazu erfahren Sie auf unserer Website, zum Beispiel welche Artikel in welchem Haus angenommen werden, wie die Spendenzeiten sind. Firmenspenden kommen vor – sind aber eher die Ausnahme. Das Meiste erhalten wir privat von freundlichen Spandauer Bürgern.“

Im Fairkaufhaus wird betreute Beschäftigung für psychisch beeinträchtige Menschen angeboten, also nicht in einer ‚künstlichen‘ Umwelt, sondern in einem ganz normalen Geschäft. Antje Dettloff-Grygier

Was machen Sie mit den Einnahmen aus den Verkäufen?

„Im Fairkaufhaus wird betreute Beschäftigung für psychisch beeinträchtige Menschen angeboten. Dem Inklusionsgedanken folgend machen wir das nicht in einer ‚künstlichen‘ Umwelt, sondern in einem ganz normalen Geschäft. Die Einnahmen aus dem Verkauf decken vor allem Miete, Nebenkosten, Material und Hilfsmittel aller Art – und das ist eine Menge! – sowie eine Motivationszulage, die die Beschäftigten für ihre Leistung bekommen, ab.“

Kontakt zum Kaufhaus Das Kaufhaus, Kontakt und Spendeninfos im Netz: www.fairkaufhaus.de Die Standorte befinden sich in der Altonaer Straße 6-8 und der Borkumer Straße 17-18 in Spandau. Vom Bahnhof sind’s fünf bis zehn Minuten zu Fuß.

Sind Sie persönlich Spandauerin?

„Ich habe einige Zeit in Spandau gelebt, in Siemensstadt und danach in der Nähe der Altstadt und habe mich hier auch sehr wohl gefühlt, aber mein Gemüse wächst außerhalb der Stadt einfach besser.“

Das Rathaus liest mit. 3 Dinge, die auf die lokale Agenda gehören?

„Erstens: der Weg vom Bahnhof und den Arcaden über die Klosterstraße zum Fairkaufhaus könnte gern sauberer und Fußgänger- und Rollatorfreundlicher sein…

Zweitens?

„Für die im Fairkaufhaus Beschäftigten ist es sehr schwierig, bezahlbare Wohnungen zu finden. Heißt: die Politik muss bei Neubauprojekten auf entsprechende Anteile bestehen.“

Drittens?

„Die Nutzer solcher Angebote sollten mehr Gehör finden und mehr im Vorfeld von Entscheidungen in diesem Feld gefragt werden – sie verfügen über keine Kammer, keine Gewerkschaft und kaum Lobby …“

…und was gehört als Viertes auf die Liste. Gern eine Utopie!

„Wir wünschen uns einen durchlässigeren Arbeitsmarkt mit individuellen Fördermöglichkeiten, um auch dahin zu kommen. Menschen, die die Tagesstätten im Fairkaufhaus besuchen, könnten zum Teil tolle Arbeitskräfte in ganz unterschiedlichen Branchen sein, aber oft nur unter besonderen Bedingungen, ihren Bedürfnissen entsprechend. Dies ist derzeit leider noch nicht möglich – das zergliederte Sozial- und Gesundheitssystem mit vielen verschiedenen Anlaufstellen und Zuständigkeiten erschwert das systematisch.“

