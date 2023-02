Tagesspiegel Plus 20 Jahre ohne Verbeamtung : Wie alles begann und was Lehrkräfte in Berlin jetzt beachten sollten

2003 beschloss der Senat unter Klaus Wowereit, dass Schluss sein sollte mit verbeamteten Pädagogen. Schon damals wurde vor den Folgen gewarnt – erst jetzt kam die Umkehr.