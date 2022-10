Berliner Club Watergate wird 20 „Freunde sagten, das wird nicht funktionieren, das ist euer Ende“

Der Club Watergate, direkt an der Oberbaumbrücke gelegen, die Kreuzberg mit Friedrichshain verbindet, gehört zu den auch international bekanntesten der Stadt. Das Berghain, der Übermythos der Clubszene, mit seinen Darkrooms und all den Legenden über unfassbare Ausschweifungen bei Partynächten, überstrahlt natürlich alle anderen Feierläden Berlins. Aber die Easyjet-Raver aus London, Mailand oder sonstwoher, angelockt vom Ruf Berlins als Welthauptstadt der Clubkultur, wissen sehr wohl, dass auch im Watergate an den Wochenenden etwas geht. An diesem 26. Oktober feiert es Geburtstag und wird genau 20 Jahre alt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden