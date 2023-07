20-Jähriger verletzt Gruppe schlägt in Berliner Prinzenbad auf junge Männer ein

Am Sonntagnachmittag ist es im Prinzenbad in Kreuzberg zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach soll ein 20-Jähriger gegen 16.30 Uhr in Begleitung eines 18-Jährigen ein Gespräch mit einem 14-jährigen Mädchen begonnen haben. Das Mädchen soll sich von dem Mann belästigt gefühlt und lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die Situation eskalierte nach Polizeiangaben, als der 17-jährige Bruder des Mädchens mit weiteren unbekannt gebliebenen Männern herbeieilte. Die Gruppe soll sofort auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben, später auch auf den 18-jährigen Begleiter des Mannes. Anschließend flüchteten die Männer aus dem Schwimmbad.

Während der 18-Jährige ambulant von alarmierten Rettungskräften behandelt wurde, kam der 20-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er hatte bei der Auseinandersetzung mehrere Verletzungen im Gesicht erlitten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Im Laufe des Sommers ist es in Berlins Bädern bereits mehrfach zu Vorfällen gekommen, bei denen die Polizei eingreifen musste. So wurde etwa wie berichtet ebenfalls am Sonntagnachmittag das Columbiabad in Neukölln mithilfe der Polizei geräumt. Zuvor hatte sich der dortige Sicherheitsdienst wegen vorangegangener Rangeleien zur frühzeitigen Schließung des Bads entschlossen. (Tsp)