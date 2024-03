„20 Meter lange Gefahr auf der Fahrbahn!“ So funktioniert Berlins Schlaglochmelder im Internet

Schlaglochmelder ohne Funktion? Neulich im Berliner Ortsteil Hakenfelde auf Höhe des großen Friedhofs In den Kisseln: Als Tagesspiegel-Leser Gerd Seidel die Radelandstraße passierte, entdeckte er eine „20 Meter lange Schlaglochgefahr auf der Fahrbahn“. Seidel will also im Rathaus Bescheid sagen, kommt aber nach eigener Angabe nicht durch, berichtete er hinterher dem Spandau-Newsletter. „Anrufe beim Tiefbauamt Spandau erfolglos. Schlaglochmelder im Internet ohne Funktion“, so Seidel.