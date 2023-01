20 Millionen Euro für Digitalisierung Berlin will 120.000 Tablets für Schüler leasen

Die SPD-geführte Bildungsverwaltung will bis 2025 alle 120.000 Schülerinnen und Schüler von Klasse 7 bis 10 mit Ausleih-Tablets ausstatten. Für das zunächst auf vier Jahre angelegte Leasing-Modell für die öffentlichen Schulen soll der Hauptausschuss am Mittwoch in der letzten Sitzung vor der Wahl 20 Millionen Euro bewilligen. Der entsprechende Antrag, der den Ablauf darlegt, liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor.

