21 Fahrzeuge pro Tag Warum in Berlin immer mehr Autos gestohlen werden – und wie sich Besitzer schützen können

Kriminelle haben es in Berlin immer häufiger auf Autos abgesehen. Das zeigt die kürzlich veröffentlichte Kriminalitätsstatistik der Polizei für das vergangene Jahr. Wurden 2022 noch 5581 Kraftfahrzeuge in Berlin entwendet, stieg die Zahl 2023 um fast 40 Prozent auf 7781 Fälle. Pro Tag sind das im Schnitt 21 Autos. Damit liegen die Autodiebstähle deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, markieren gar einen Höchstwert. Was sind die Gründe für diesen Anstieg und wie können sich Autobesitzer vor Diebstahl schützen?