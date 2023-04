21-Jährige bei Gassirunde überfallen Berliner Polizei fasst Tatverdächtigen nach Ortung von geraubtem Handy

In Berlin-Neukölln hat in der Nacht zu Mittwoch ein 22-Jähriger mutmaßlich eine 21-Jährige bedroht, beraubt und dabei verletzt. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Verdächtigen noch in der Nacht im Bezirk festnehmen.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen Mitternacht auf der Neuköllner Straße mit ihrem Hund unterwegs, als sie von dem tatverdächtigen Mann zunächst nach der Uhrzeit gefragt wurde. Der Verdächtige soll die 21-Jährige zudem aufgefordert haben, ihm ihr Handy zu geben, weil er damit telefonieren wollte.

Als die Frau ablehnte, habe der Mann sie mit dem Tode bedroht und ihr das Handy gewaltsam abgenommen. Die Hundebesitzerin stürzte dabei zu Boden und verletzte sich an der Hand. Ein Anwohner, der die Hilferufe der Frau gehört hatte, alarmierte die Polizei.

Der Verdächtige flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Fritz-Erler-Allee. Die 21-Jährige konnte ihr Handy jedoch selbst in einem Einfamilienhaus am Minzerweg orten, woraufhin die alarmierten Einsatzkräfte den 22-Jährigen dort festnahmen. Das Mobiltelefon wurde bei einer Durchsuchung gefunden und der Besitzerin zurückgegeben.

Den Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei überstellt wurde. (Tsp)